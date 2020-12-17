Большой гороскоп: что нас ждет в 2021 году?

Совсем скоро Белая металлическая Крыса уступит бразды правления Быку, и новый правитель будет вносить свои коррективы. Год Быка, как отмечают астрологи, будет более спокойным и размеренным. Новый покровитель воплощает независимость и стремление к порядку, трудолюбие и некоторый консерватизм, и эти характеристики позволят многим начать и провести 2021 год успешно. Портал dailyhoro.ru предлагает познакомиться подробнее с особенностями наступающего года по знакам Зодиака.

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В 2021 году изменится многое. Правление Быка будет более размеренным, но при этом и активным. В цене будут настойчивость, трудолюбие и ответственность. Бык покровительствует тем, кто честен перед собой и окружающими, приходит на помощь и печется о благосостоянии своей семьи.

Стихия металла подразумевает прочность и стойкость, движение вперед и перемены к лучшему. Тем, кто хочет провести наступающий год успешно, важно помнить, что Бык не терпит обмана и халатного отношения к делам. В приоритете будут сферы работы и семьи, и нужно будет находить баланс, чтобы уделять время не только делам, но и близким людям.

Несмотря на то, что Бык считается консервативным покровителем, перемены и новшества не заставят себя ждать. В почете будут амбициозные, самостоятельные и дерзкие личности, а тем, кто ленится или пытается обманом стяжать благополучие, не повезет.

Бык отличается отменным здоровьем, и в 2021 году многие почувствуют улучшение, смогут справиться с недугами, а также поправить свое здоровье.

Наступающий год ждут многие, надеясь, что ситуация будет более стабильной, чем в 2020 году. Познакомиться подробнее с характеристиками правления белого металлического Быка в зависимости позволит гороскоп по Знакам Зодиака.

Напоминаем, что более точный прогноз на будущее можно узнать, составив индивидуальную астрологическую карту.