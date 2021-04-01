1 13
Овен
Большой гороскоп: что звезды обещают нам в апреле 2021?
Foto: Shutterstock

Весна в разгаре — март сменился апрелем. Это будет яркий и позитивный период, в который многим удастся решить основные жизненные проблемы. Большая удача ждет самых ответственных и надежных Знаков Зодиака. Однако обратите внимание на то, что 27 числа Плутон станет ретроградным, что для многих перевернет все с ног на голову. О чем еще важно знать, рассказывает портал dailyhoro.ru.

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Астрологи призывают обратить внимание на так называемые дни силы апреля, когда большинству людей будет сопутствовать удача.

4 апреля — зеркальная дата


Это один из самых благоприятных дней в апреле. 04.04 — очень мощная зеркальная дата. Этот день насыщен гармонией и любовью. Огонь, Вода, Воздух и Земля будут взаимно дополнять друг друга, а не подавлять. Это идеальный день для новых начинаний, работы, поисков новых увлечений и знакомств.

Дополнит позитивную картину очень важное астрологическое событие — переход Меркурия в Знак Овна. Данная планета обретет новые силы и избавится от упадка энергии. Начнется расцвет финансовой и деловой сфер жизни. В этот день можно будет ходить на собеседования, совершать дорогостоящие покупки, тратить деньги на развлечения, поездки.

14 апреля — переход Венеры в Знак Тельца


В Тельце Венера чувствует себя очень хорошо. 14 числа планета избавится от неблагоприятного воздействия Овна. Закончится период бессмысленных ссор и бесконечного потока негатива. У людей появится больше сил и энергии, которые можно будет направить в любое русло — как в работу, так и в любовь, в личные дела. Сам этот день будет очень позитивным и подарит нам надежду на лучшее.

22 апреля — пик звездопада Лириды


В календаре звездопадов на 2021 год есть два апрельских звездопада, один из которых имеет свой пик в этом же месяце. Речь о Лиридах — звездопаде, приносящем удачу творческим людям. Не удивительно, если 22 апреля у многих творческих личностей появится озарение или состояние потока. День будет весьма удачным для принятия важных решений.

23 апреля — переход Марса в Знак Рака


Марс до этого был в Близнецах, что вносило смуту в наше сознание. 23 числа мы все сможем наконец-то освободиться от негатива, порождаемого этой планетой. Сам день перехода будет очень благоприятным, мягким и предсказуемым. Люди почувствуют себя лучше, смогут забыть о проблемах и отдохнуть душой и телом. Если есть возможность, в эту пятницу лучше не задерживаться на работе, не переутомляться, больше времени проводить с семьей и второй половинкой.

Далее — гороскоп на апрель портала dailyhoro.ru.

Помните, что общий гороскоп знакомит лишь с намечающимися тенденциями, более точный прогноз на будущее можно узнать, составив индивидуальную астрологическую карту.


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Овен

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