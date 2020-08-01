Большой гороскоп: что звезды обещают нам в августе 2020 года?

Наступает последний месяц лета. Астрологи отмечают, что он будет довольно спокойным и приятным. Многие летние начинания придут к завершению и порадуют своими результатами.

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Чтобы Фортуна точно была на вашей стороне, можно выбрать для наиболее важных начинаний подходящий день силы. Дни силы — это самые благоприятные дни, в которые удача всегда будет рядом. В эти периоды можно смело двигаться вперед, к своим мечтам, преодолевая любые препятствия на пути.

5 августа — Меркурий во Льве

5 числа этого месяца Меркурий станет очень благоприятным, поскольку его энергетика отлично сочетается со стихией Огня. Это будет не просто благоприятный день для покупок, работы и новых начинаний, но и начало периода большой финансовой удачи в целом. Это очень благоприятная и продуктивная среда.

Можно значительно преуспеть в делах, бизнесе, брать кредиты и ипотеку, совершать дорогостоящие покупки. Самое главное в этот день — не сидеть на месте. Очень важно преобразить себя и свое рабочее место, сделать дома перестановку мебели.

Дополнит позитивную картину убывающая Луна в Рыбах. Подобное сочетание прекрасно сказывается на умении людей противостоять страхам и неуверенности.

10 августа — "домашний" день

Убывающая Луна в Тельце — это хороший знак: спокойной Луне комфортно в компании стихии Земли. Правда, на этот раз Луна немного не угадала с днем недели, ведь понедельник вряд ли можно назвать "домашним" днем.

Астрологи советуют в этот день совершать важные покупки для дома — мебель, различные расходные мелочи. Можно приобретать домашние растения, цветы, украшения, домашних животных, если такое пополнение согласовано со всем семейством. Начать неделю правильно поможет уборка, наведение порядка. После работы обязательно стоит побыть дома, пообщаться с близкими людьми и второй половинкой.

12-13 августа — максимум потока Персеиды

Персеиды — это главный звездопад августа и лета в целом. Его пик придется на ночь с 12 на 13 августа. Эти два дня прекрасно подходят для любовных приключений, для поисков второй половинки. Можно смело назначать на эти дни свидания. Также полезно знакомиться с родителями любимого человека, планировать свадьбу, делать предложение.

Важно помнить, что Персеиды будут актуальны почти весь август, но эти два дня особенно выделяются среди прочих. Их можно провести и с друзьями, можно собраться семьей. Работа должна будет отойти на второй план. Нужно больше развлекаться и общаться.

22 августа — день внутреннего преображения

Это будет самая яркая и благоприятная суббота. Рост Луны в Весах принесет людям много позитива, поможет начать день с оптимистичной ноты, а значит, обеспечить себя удачей.

В такой день полезно заниматься духовными поисками, ходить в церковь, мечеть или синагогу, молиться Богу, заниматься медитациями. Все это поможет стать просветленными, обрести новые жизненные цели. 22 числа можно попросить прощения у близкого человека. Астрологи советуют и самим дарить прощение окружающим. Можно наладить отношения примирением, решить любой конфликт.

25 августа — Венера в оппозиции с Юпитером

Этот день также будет крайне позитивным. Оппозиция — благоприятный аспект, особенно если в нем участвует Юпитер и Венера. Это будет день, когда у многих людей обострится интуиция. Это поможет им быстрее решать проблемы, находить пути решения самых сложных задач.

Гораздо важнее то, что в этот день люди, которые очень сильно устали, смогут как следует отдохнуть, если посвятить вечер не работе, а отдыху и релаксации. За пару часов можно будет восстановить утраченную за длительный период энергию. Это идеальный день для путешествий, смены обстановки, физических упражнений. Также астрологи отмечают, что в этот день можно заниматься своей внешностью — преображать себя при помощи новой одежды, прически и так далее.

Далее — гороскоп на август портала dailyhoro.ru. Помните, что общий гороскоп знакомит лишь с намечающимися тенденциями, более точный прогноз на будущее можно узнать, составив индивидуальную астрологическую карту.