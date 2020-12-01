Большой гороскоп: что звезды обещают нам в декабре?

Декабрь — один из самых важных месяцев года. Во второй его половине многие люди будут заняты подготовкой к праздникам и решением самых острых проблем, поэтому очень важно знать, какие дни будут наиболее благоприятными.

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Звезды и планеты принимают постоянное участие в формировании событий нашей жизни. Постарайтесь начать зиму с создания благоприятной обстановки в доме. Это очень важный компонент счастья в любое время года, особенно зимой, когда люди проводят в родных стенах больше времени, чем обычно. Более того, домашние дела будут объединять членов семьи, давая им лишний повод для общения.

Финансовая сфера для многих из нас в декабре выйдет на первый план, потому что грядущие новогодние праздники сопряжены с большими тратами. В связи с этим астрологи рекомендуют как можно больше времени посвящать работе.

В декабре будет несколько дней силы, когда будет возможность преуспеть в делах и в работе.

1 декабря



Первый день декабря будет одним из самых лучших для людей, которые активны финансово и в целом хотят преуспеть в сфере работы. Меркурий перейдет в Знак Стрельца, что ознаменует начало крайне благоприятного периода для покупок, активности, обучения, знакомств и командировок.



7 декабря



Луна в этот день будет убывать в Знаке Девы. Это очень хорошее сочетание, которое сделает день гармоничным, позитивным и очень продуктивным. Это идеальный, размеренный и очень позитивный день, в который можно значительно преуспеть в делах. Можно делать генеральную уборку дома, совершать важные покупки.



12 декабря



В этот день кого-то ждет большая удача — кто-то сможет преодолеть трудности на работе, а кого-то ждет судьбоносное знакомство. Однако в такие дни, как этот, нельзя принимать желаемое за действительное, потому что это может отпугнуть удачу.



15 декабря



Венера следует по пятам за Меркурием. 15 числа она перейдет в Знак Стрельца, чем в значительной степени усилит свою энергетику. Это значит, что 15 декабря и в последующие дни вплоть до наступления нового года Венера подарит нам много сил и энтузиазма. 15 числа астрологи рекомендуют заняться тем, что вы долго откладывали. Это будет время освобождения от внутренних противоречий, страхов и скептицизма.



22 декабря



Это будет день исполнения желаний и появления новых важных целей и задач. В этот день можно совершать дорогостоящие покупки, заниматься домашними делами вместе с близкими и второй половинкой. Также 22 декабря будет полезно общаться с новыми людьми, решать насущные проблемы. В этот день астрологи советуют производить информационную чистку — удалять спам, ненужные контакты, фотографии, переписки и так далее.

Далее — гороскоп на декабрь портала dailyhoro.ru. Помните, что общий гороскоп знакомит лишь с намечающимися тенденциями, более точный прогноз на будущее можно узнать, составив индивидуальную астрологическую карту.