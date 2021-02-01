Большой гороскоп: что звезды обещают нам в феврале 2021?

Астрологи прогнозируют, что февраль будет самым благоприятным месяцем в 2021 году. Подтверждением этого можно считать тот факт, что 21 числа начнется период, когда все планеты избавятся от ретроградности. Следует отметить еще один позитивный астрологический аспект — на протяжении всего месяца очень сильной будет Венера.

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Февраль обещает быть очень позитивным и продуктивным месяцем, в который откроются новые возможности. Астрологи призывают обратить внимание на так называемые дни силы, когда большинству людей будет сопутствовать удача.

1 февраля — Венера входит в Знак Водолея





Первый день февраля подарит много позитива и созидательной энергии. Причина этому проста: Венера избавится от гнета Козерога. Стихия Земли абсолютно не сочетается с силой данной планеты. 1 числа все изменится в лучшую сторону. Это произойдет из-за перехода Венеры в Знак Водолея. Жить станет легче, мысли очистятся от страхов и переживаний. Все то плохое, о чем вы думали последние несколько недель, уйдет из вашей жизни. Мир станет лучше. В последующие дни тоже будет ощущаться эта легкость, но уже не так сильно, как 1 февраля.



2 февраля — зеркальная дата



В феврале будет целых две зеркальные даты. Первой будет 02.02, когда в силу вступит правление Двойки. Это идеальный день для работы, для пребывания в уединении и для творческого взлета. Большие успехи ждут людей, занятых в креативной сфере. Все, кому необходимо мыслить нестандартно, смогут гораздо быстрее прийти к правильному решению. В этот вторник астрологи рекомендуют не сидеть без дела. Можно смело заниматься домашними делами, ремонтом.



12 февраля — главная зеркальная дата года



12.02.2021 — это полная зеркальная дата, поэтому 12 февраля ожидается самый благоприятный день года. Можно ждать чудес, приятных жизненных изменений и большой удачи во всех сферах. Она может прийти внезапно. Это прекрасный день для покупок и для осуществления задуманного. Не нужно оставаться в зоне комфорта и ждать, когда что-то поменяется само по себе. Действуйте и не бойтесь совершать ошибки. Все хорошие поступки вернутся к вам большой удачей, причем почти сразу.



21 февраля — начало самого благоприятного периода в году



21 февраля от ретроградности избавится Меркурий. Согласно астрологическим прогнозам, с 21 февраля по 27 апреля ни одна из планет не будет двигаться в обратном направлении. Это значит, что в это время ожидается расцвет позитивной энергетики. Все свои самые амбициозные планы лучше воплощать в жизнь именно в данный промежуток времени.

Что касается 21 февраля, то в этот день можно начинать двигаться к мечте. Меркурий перестанет блокировать финансовые потоки, поэтому стоит ожидать неожиданную прибыль, интересные деловые предложения. Также 21 число будет благоприятным днем для начала обучения, поездок и путешествий.

25 февраля — Венера входит в Знак Рыб



Снова Венера поменяет свой Знак. В Знаке Рыб она чувствует себя так же прекрасно, как и в Водолее, но воздействие планеты в этом знаке на людей будет немного другим. 25 февраля станет самым романтичным днем, в который можно смело назначать свидания, признаваться в любви, знакомиться с новыми людьми.

Далее — гороскоп на февраль портала dailyhoro.ru. Помните, что общий гороскоп знакомит лишь с намечающимися тенденциями, более точный прогноз на будущее можно узнать, составив индивидуальную астрологическую карту.