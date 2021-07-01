Большой гороскоп: что звезды обещают нам в июле 2021?

Начинается второй месяц лета. Астрологи утверждают, что он будет благоприятнее, чем июнь, и в целом его можно назвать одним из лучших и самых спокойных месяцев 2021 года. В июле вы можете стать лучше и богаче, а также найти вторую половинку либо укрепить уже существующие отношения.
Астрологи призывают обратить внимание на так называемые дни силы июля, когда большинству людей будет сопутствовать удача.
7 июля — день зеркальной даты
Зеркальные даты — очень благоприятные дни. 7 июля у руля будет находиться число Семь, которое обладает крайне сдержанной, но весьма доброй энергией. Это будет день удачи и хорошего настроения. Можно смело браться за новые дела либо отдыхать, не думая ни о чем. Очень важно не унывать и бороться за место под Солнцем.
9 июля — максимум потока июльских Пегасид
Июльские Пегасиды — это один из самых плохо изученных учеными метеорных потоков. Дело в том, что его метеоры движутся с огромной скоростью примерно в 70 километров в секунду, но их яркость при этом крайне мала. С астрологической точки зрения этот день будет крайне благоприятен, так как максимум данного потока откроет нам важные тайны. Многие люди узнают что-то такое, что полностью изменит их представление о каком-то событии, человеке или о жизни в целом.
22 июля — переход Венеры в Знак Девы и ее оппозиция с Юпитером
Венера в этот день переходит в Знак Девы. Это не лучшее ее положение на ночном небе, но в целом такой переход благотворно скажется на нашей энергетике. Это будет благоприятный день, потому что во Льве Венера себя чувствовала намного хуже. Она словно скинет оковы и поможет то же самое сделать и нам с вами. Противостояние Венеры с Юпитером — также крайне удачный аспект. Эти два события будут взаимодополняющими и весьма своевременными.
25 июля — Меркурий в противостоянии с Плутоном
Две самые удаленные друг от друга планеты вступят в противостояние 25 июля. Это значит, что они расположатся по разные стороны от Земли. Это очень благотворно скажется на нашей удаче в сферах, за которые отвечают эти планеты: в общении, финансах и работе. Такое событие бывает нечасто, поэтому можно сказать, что это один из лучших дней для работы и финансовой активности за все лето, не говоря уже об июле.
28 июля — Смена Знаков Юпитера и Меркурия
28 июля Юпитер переходит в Знак Водолея. Начинается новая эра в истории этой планеты, а значит, и в нашей с вами истории тоже. В Козероге энергетика Юпитера была еще более тяжелой, чем обычно, но 28 июля она станет более легкой и менее "вязкой". Наше сознание в этот день начнет освобождение от предрассудков. Сам же день можно считать благоприятным для новых дел и новых знакомств.
Меркурий 28 числа совершит переход в Знак Льва. Это тоже будет благоприятным событием. 28 июля повысится наша уверенность в себе. Планета поможет понять, чего мы хотим от жизни на самом деле. Можно будет отправляться в дальние поездки и знакомиться с новыми людьми.
Далее — гороскоп на июль портала dailyhoro.ru.
Помните, что общий гороскоп знакомит лишь с намечающимися тенденциями, более точный прогноз на будущее можно узнать, составив индивидуальную астрологическую карту.
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