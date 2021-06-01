Большой гороскоп: что звезды обещают нам в июне 2021?

Начинается первый летний месяц. По прогнозам синоптиков, уже к концу недели температура воздуха может повыситься до +27 градусов. В свою очередь астрологи менее оптимистичны, указывая на то, что в июне звезды и планеты многим Знакам Зодиака будут ставить палки в колеса, но рано или поздно вы обязательно справитесь со всеми испытаниями.

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Астрологи призывают обратить внимание на так называемые дни силы июня, когда большинству людей будет сопутствовать удача. Все они на этот раз будут сконцентрированы в первой половине месяца.

2 июня — переход Венеры в Знак Рака



Венера — планета трех стихий: Земли, Воды и Воздуха. Рак представляет собой стихию Воды, что уже является хорошим символом. Более того, Венера — покровительница любви, дружбы и семейного счастья, а Рак, представляющий четвертый дом гороскопа, также связан с семьей и взаимоотношениями. Именно поэтому 2 июня начнется благоприятный период для совместных дел, общения, отдыха, новых начинаний, встреч и знакомств. Сам этот день будет идеально подходить для всего перечисленного.



6 июня — зеркальная дата



06.06 — день творческого расцвета, обретения уверенности в себе. В этот день миром правит шестерка, а это число-проводник, помогающее становиться людям лучшей версией себя. Это будет день прощания с обидами и невзгодами. Вселенная поможет нам преодолеть трудности. Также внесет свою позитивную лепту и переход убывающей Луны в Знак Тельца, что отлично сочетается с энергией шестерки. Словом, нас ожидает очень гармоничный и продуктивный день.



11 июня — переход Марса в Знак Льва



Марс — планета стихии Огня. Во Льве он будет чувствовать себя довольно вольготно, поэтому начнет излучать позитивную энергию. Марс во Льве заблокирует большую часть негатива ретроградного Меркурия. Сам этот день будет очень благоприятным для работы, заключения сделок, шопинга, смены курса. Старайтесь проявлять напористость и желание преуспеть. Покажите окружающим и самим себе, что вас не сломить невзгодами.



21 июня — летнее солнцестояние



Летнее солнцестояние — один из главных дней силы не только в июне, но и в целом в 2021 году. Это будет один из самых позитивных, благоприятных и ярких дней этого лета. Старайтесь быть активными 21 числа во всех сферах или хотя бы в той, которая для вас является наиболее важной на данный момент. Вы можете посвятить себя романтике, а можете с головой уйти в работу и бизнес. Выбор только за вами. Еще в этот день очень полезно избавляться от ненужных вещей и делать уборку.



23 июня — избавление Меркурия от ретроградности



Долгожданное начало прямого движения Меркурия начнется 23 июня. Этот день ознаменует собой переход к новому состоянию души. Все скандалы и неприятности уйдут прочь. Начнется время взаимопонимания. Информационные потоки нормализуются, поэтому можно будет заниматься обучением, получением новых навыков.

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Помните, что общий гороскоп знакомит лишь с намечающимися тенденциями, более точный прогноз на будущее можно узнать, составив индивидуальную астрологическую карту.