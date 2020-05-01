Большой гороскоп: что звезды обещают нам в мае 2020?

Начинается последней месяц весны 2020 года — весны, которую все мы запомним навсегда. Многим в этот период пришлось пережить стресс, связанный с работой, учебой или личной жизнью. Портал dailyhoro.ru предлагает заглянуть в гороскоп и узнать, какие тенденции ожидаются в мае.

Согласно мнению экспертов, этот месяц будет достаточно энергозатратным для подавляющего большинства Знаков Зодиака. Если ваши силы на исходе, обрести их снова поможет дыхательная гимнастика.

Также полезно своевременно отдыхать и не увлекаться работой слишком сильно, чтобы оставалось побольше сил на общение с близкими и второй половинкой.

Помните, что гороскоп знакомит вас с намечающимися тенденциями, однако более точный прогноз на будущее можно узнать, составив индивидуальную астрологическую карту ― ведь жизнь гораздо сложнее, и разделить все человечество на двенадцать частей невозможно.