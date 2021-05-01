Большой гороскоп: что звезды обещают нам в мае 2021?

Наступает последний месяц весны, а вместе с ним после долгого "отдыха" несколько планет начинают свое ретроградное движение. Ретроградные планеты — вестники перемен, поэтому май можно считать как раз таким периодом. Самое сильное и совсем не самое благоприятное влияние, скорее всего, будет оказывать ретроградный Плутон. Подробнее о том, к чему готовиться каждому из Знаков Зодиаков, рассказывает портал dailyhoro.ru.

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Астрологи призывают обратить внимание на так называемые дни силы мая, когда большинству людей будет сопутствовать удача. Все они на этот раз будут сконцентрированы в первой половине месяца.

4 мая — переход Меркурия в Знак Близнецов

Это одновременно и самый важный день мая, который во многом определит то, что будет происходить в конце месяца и в начале лета. Переход Меркурия в Знак Близнецов — это очень благоприятное событие, так как эта планета чувствует себя в данном Знаке максимально комфортно.

Фактически, в Близнецах Меркурий обретает максимум своей силы. Это время, когда обостряется память и внимание людей. 4 мая у многих из нас появятся новые стремления, цели, желания. Из-за этого перехода 4 числа и в последующие дни находить общий язык всем людям будет гораздо проще.

5 мая — зеркальная дата

Этот день пройдет под эгидой спокойной и размеренной энергии, ведь Пятерка олицетворяет собой золотую середину. 5 число — идеальный день для отдыха, смены обстановки, общения с близкими. Можно при желании и поработать, но лучше не переутомляться. Также в этот день ожидается всплеск творческой работы. Можно заняться сменой стиля и работой над преображением своего внешнего вида.

6, 7 мая — максимум потока Эта-Аквариды

В эти два дня большой успех ожидает людей, которые занимаются обучением, наукой, интеллектуальным трудом. Радиант потока находится в области созвездия Водолея, поэтому 6 и 7 числа можно загадывать желание относительно работы и бизнеса. Можно ставить перед собой новые цели, совершать дорогостоящие покупки, о которых вы давно мечтали.

11 мая — Новолуние в Тельце

Это Новолуние будет особенно позитивным и мягким. Луна спровоцирует рост удачных и максимально ненавязчивых мыслей, ведь в этот день она будет находиться в перигее, то есть, на самом минимальном расстоянии от Земли.

Нахождение светила в Знаке Тельца поможет обрести финансовую удачу. На многих людей найдет желание преобразить жилище — заняться ремонтом, генеральной уборкой, перестановкой мебели. В этот день очень полезно избавляться от накопившегося хлама и ненужных вещей. Также 11 мая будет гораздо проще адаптироваться к изменениям в жизни. Можно менять работу и браться за дела, которые вы давно откладывали.

13 мая — переход Юпитера в Знак Рыб

Последним из самых благоприятных дней месяца будет 13 мая. В этот четверг произойдет очень важное астрологическое событие — переход Юпитера в Знак Рыб. В глобальном смысле начнется эпоха борьбы с отрицательными эмоциями.

Самая большая и тяжелая планета поможет в борьбе за место под солнцем, но не напрямую. Юпитер повысит уровень оптимизма и сделает нас более организованными и стабильными эмоционально — как в будущем в целом, так и 13 мая в частности.

Далее — гороскоп на май портала dailyhoro.ru.

Помните, что общий гороскоп знакомит лишь с намечающимися тенденциями, более точный прогноз на будущее можно узнать, составив индивидуальную астрологическую карту.