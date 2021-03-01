Большой гороскоп: что звезды обещают нам в марте 2021?

Начинается долгожданная весна. Первое, на что обращают внимание астрологи — это тот факт, что март 2021 года станет одним из самых динамичных месяцев. В эти четыре недели можно ожидать самых разных изменений, но большинство из них окажется благоприятными. Единственное, что может помешать — ваша неосторожность в выборе окружения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Март обещает быть достаточно ярким и благоприятным. Можно и даже нужно менять самих себя, работать над собой и стремиться к гармонии с окружающим миром. Астрологи призывают обратить внимание на так называемые дни силы, когда большинству людей будет сопутствовать удача.

03.03 — зеркальная дата марта





Зеркальные даты — это дни, в которые миром правят числа. В этот раз у руля окажется Тройка. Это духовное число, которое управляет нашим сознанием и желаниями. В этот день полезно будет заниматься духовными практиками, пребывать в уединении и получать новые знания.



14 и 16 марта — дни роста Луны в Овне



14, 15 и 16 марта — первые дни растущей Луны в Овне. 15 число не вошло в список дней силы, потому что в этот день нас ожидает переход Меркурия в Знак Рыб. Это событие сделает день одним из пяти самых опасных в марте. Именно поэтому днями силы являются лишь 14 и 16 число. Растущая Луна прекрасно себя ощущает под влиянием мощной стихии Огня. Это идеальные дни для работы, финансовой активности, совершения покупок, самыми благоприятными из которых будет новая одежда. Самое главное в эти дни — не лениться и не откладывать на потом важные дела, в том числе и дела по дому.



20 марта — весеннее равноденствие



20 марта в 12:37 Земля сделает ровно одну четверть оборота вокруг Солнца, начиная с дня зимнего солнцестояния. Это будет день гармонии солнечной энергии с энергией Земли. Все будет пребывать в максимально позитивном состоянии. В этот день начнется астрономическая весна, которая положит начало повышению тонуса людей. Астрологи отмечают, что 20 числа многие люди обретут веру в себя и смогут иначе взглянуть на мир, забыв о проблемах и неурядицах. Солнечная энергия поможет нам поверить в себя и заставит избавиться от страхов и комплексов, наделит великодушием, честностью и открытостью.



30 марта — перигей Луны



Перигеем называется положение Луны, при котором она максимально приближается к Земле. Это происходит сравнительно часто, но в этот раз она будет убывать и окажется в Знаке Скорпиона. Это очень благоприятное положение, при котором на людей снисходит вдохновение. У многих из нас появится в этот день новая мотивация. Из-за приближения Луны к Земле созидательное влияние ночного светила на нашу энергетику увеличится как минимум на 15-20 процентов. Стоит отметить, что следующий день тоже будет благоприятным, но уже не таким, как 30 марта. Так или иначе, месяц завершится на яркой и позитивной ноте.

Далее — гороскоп на март портала dailyhoro.ru.

Помните, что общий гороскоп знакомит лишь с намечающимися тенденциями, более точный прогноз на будущее можно узнать, составив индивидуальную астрологическую карту.