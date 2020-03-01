Большой гороскоп: что звезды обещают нам в марте?

Март принесет как минимум два радостных события. Во-первых, закончится неблагоприятный для многих период ретроградного Меркурия. Во-вторых, мы еще раз сможем отметить Новый год.

Итак, 10 марта заканчивается неблагоприятный период ретроградного Меркурия. Это означает, что мы снова сможем приступить к важным делам, бизнес-переговорам, со спокойным сердцем приобрести бытовую технику или машину. Будет меньше недоразумений и задержек.

А чуть позже мы еще раз сможем поздравить друг друга и пожелать счастливого Нового года. Да, да, в древности наступление весны ознаменовывалось началом нового астрологического цикла, и главным управителем года становилось одно из небесных светил. В этом году это Луна, и она вступит в свои права 20 марта рано утром — тогда же официально начнется весна.

Решение о том, кто будет главным астрологическим заступником года, связано с древними традициями, но в наши дни смена расстановки небесных сил носит по большей части символический характер. Луна отвечает за дом, род и прочие семейные дела. Вместе с началом весны 20 марта начнется и период царствования Овна, который открывает новый зодиакальный цикл.

Вплоть до середины месяца ожидаются финансовые перебои и проверка чувств на прочность — ответственная за эти сферы Венера окажется во власти жестокого Сатурна.

Гороскоп на март ознакомит вас с намечающимися тенденциями и вдохновит, однако более точный прогноз на будущее можно узнать, составив индивидуальную астрологическую карту ― ведь жизнь гораздо сложнее, и разделить все человечество на двенадцать частей невозможно.