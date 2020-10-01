Большой гороскоп: что звезды обещают нам в октябре 2020?

Начинается второй месяц осени. Октябрь 2020 года обещает быть стабильнее, чем сентябрь. Все потому, что звезды и планеты окажутся в благоприятном положении и не будут часто менять настроение. Возможно, рекомендации астрологов позволят провести это время с максимальной пользой.

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В октябре будет несколько дней силы, в которые удастся разрешить самые сложные задачи.

4 октября — убывающая Луна в Тельце



Этот день можно посвятить любым делам, включая уборку, ремонт или переезд. Можно оставаться допоздна на работе либо уходить с головой в любовные приключения и романтику. В этот благоприятный день можно заниматься чем угодно. Главное, чтобы были запал и желание

Если захочется просто взять и ничего не делать, то и такой вариант тоже возможен. В этот воскресный день можно посвятить время себе, своим личным делам. Можно временно побыть эгоистами, не обращая внимание на слова вроде "должен", "обязана" и "надо". Стоит направить энергию в ту сферу, которая, на ваш взгляд, наиболее актуальна.

10 октября — зеркальная дата



Зеркальная дата по своему обыкновению является позитивным днем, но в октябре 10.10 будет просто идеальное время для новых начинаний. День пройдет под управлением Единицы, которая символизирует начало и объединение всего. Это будет означать, что день лучше провести в окружении близких людей, друзей или второй половинки.

Если таких людей нет, можно смело начинать их поиски. Это прекрасный день для свиданий, знакомств, общения в социальных сетях. Всем, кто ищет любовь, Вселенная подарит удачу. Нужно лишь знать, кого хочется видеть рядом с собой. Пришло время перестать плыть по течению. Необходимо браться за сферу любви всерьез.

13 октября — противостояние Марса



Марс в противостоянии с 11 по 17 октября, но 13 числа будет пиком данного явления. Красная планета приблизится к Земле и встанет в одну линию с Землей и Солнцем. На ночном небе Марс будет виден невооруженным глазом, а его созидательное влияние будет весьма ощутимым. Астрологи считают, что с 13 числа начнется очень благоприятный период, который продлится несколько недель.

Это важное событие, которое сделает 13 октября днем силы. У людей появится желание двигаться вперед, делать важные шаги в любви, в делах и работе. Марс подарит нам много энергии, которую важно направить в правильное русло. Этот и последующие несколько дней нельзя сидеть сложа руки. Важно действовать, причем решительно и бесстрашно.

16 октября — Новолуние и перигей Луны



Новолуние в Весах — это всегда гармоничный и спокойный день, в который можно как следует отдохнуть или сфокусироваться на каких-то простых задачах. Энергетика Луны будет очень созидательной и приятной, но ночное светило в этот раз расположится в перигее, то есть в ближайшей точке своей орбиты относительно Земли.

Луна приблизится к нам, а значит, будет намного сильнее. Ее благоприятная и созидательная энергия станет еще более приятной. Эту пятницу можно назвать самой теплой и размеренной в октябре. Главное, чтобы была хорошая погода, чтобы ничто не смогло омрачить нашего настроения.

28 октября — самый удачный день осени



28 числа произойдет нечто очень интересное и благоприятное. Сразу две планеты войдут в Знак Весов, причем с опозданием всего на несколько минут. Речь идет о Венере и Меркурии. Это две самые важные планеты на ночном небе, потому что Венера отвечает за сферу любви, а Меркурий за финансы.

Весы — это символ гармонии и единства, поэтому одновременное вхождение двух планет в этот Знак означает, что планеты смогут "договориться". Венера и Меркурий не будут друг друга подавлять. Это значит, что 28 октября и в последующие пару недель всех нас ожидает большая удача в любви и финансовой сфере, причем не нужно будет искать каких-то компромиссов. Можно будет заниматься работой, совмещая ее с любовными приключениями.

Далее — гороскоп на октябрь портала dailyhoro.ru. Помните, что общий гороскоп знакомит лишь с намечающимися тенденциями, более точный прогноз на будущее можно узнать, составив индивидуальную астрологическую карту.