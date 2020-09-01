Большой гороскоп: что звезды обещают нам в сентябре 2020 года?

Вот и начинается осень. Пришло время попрощаться с летом и узнать, как ночные светила встретят новый сезон, какова будет их энергетика. Сейчас самое главное — включиться в дела и не начать страдать от осенней депрессии.

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Обычно в сентябре больше всего везет ответственным и надежным Знакам Зодиака, потому что для многих это время, когда заканчиваются каникулы и большинство отпусков и нужно приступать к работе. Что касается звезд и планет, то в этом сентябре они будут довольно благоприятными. Они помогут вам направить энергию в верное русло.

В сентябре будет много дней силы, в которые удастся разрешить самые сложные задачи.

3 сентября. День усиления интуиции и интеллектуальных способностей. В этот день очень повезет всем, кто принимает сложные решения, работает с деньгами и хочет преуспеть в делах в целом. Это очень благоприятное время для творческой работы, увлечений, поездок, знакомств. Этот день астрологи также называют благоприятным для поисков второй половинки, общения в социальных сетях, для романтики и встреч. Вечер можно посвятить близким, родственникам и друзьям. В этот день силы лучше не оставаться долго в уединении, не обходить стороной возможность пообщаться с людьми, поделиться эмоциями.

4 сентября. Это самый спокойный и размеренный день сентября, когда рекомендуется заниматься самыми приятными делами и никуда не торопиться.

5 сентября. День интеллектуального всплеска. Появится желание учиться, становиться лучше. Оно сохранится вплоть до следующего перехода планеты, но 5 сентября будет особенно сильным. В этот день могут приходить различного рода творческие озарения, новые идеи. Не исключено, что многими людьми начнут двигать новые цели, амбиции, желания. Этот день можно назвать пиком информационных потоков. Астрологи считают, что есть возможность узнать что-то новое о себе, об окружающих, о жизни.

9 сентября. Зеркальная дата сентября — в этот день миром будет править число 9, которое символизирует собой завершение какого-то важного цикла. Одна часть людей погружается в раздумья, а другая начинает действовать. И тем, и другим Вселенная дарит удачу и возможность получить то, чего они хотят. Зеркальная дата сентября — это некий переходный момент, перевалочный пункт между новым и старым, актуальным и неактуальным. Если приложить достаточное количество усилий, можно сделать свою жизнь намного лучше в этот яркий и позитивный день.

11 сентября. День преодоления препятствий. С этого дня многие проблемы начнут уходить сами по себе. Астрологи считают, что этот день станет временем, когда можно начинать борьбу с зависимостями, вредными привычками. Это будет очень важная пятница, в которую стоит думать не о предстоящем отдыхе, а о решении насущных проблем.

13 сентября. В этот день многим удастся найти общий язык с окружающими, помириться с близкими, второй половинкой. Также удастся обрести внутренний покой, перестать переживать по мелочам. Это очень хороший день для отдыха, поэтому можно считать большой удачей, что он выпадет на воскресенье.

22 сентября. В спокойной обстановке можно будет восстановить энергию, обрести уверенность в себе. В целом этот день можно считать идеальным временем для смены обстановки, но не спонтанной. Запланированные дела должны будут пройти без осечек. Это касается всех сфер жизни. Просто следуйте принятым ранее планам.

24 сентября. День активности финансовых потоков. Начинается противостояние Меркурия и Марса — двух очень важных планет, которые ведают финансами, информацией, силой духа людей. В этот день они усиливают позитивные стороны друг друга. Напористость, страсть, сила воли и духа помогут людям в создании новых связей, открытии бизнеса, смене работы, решении финансовых проблем. Это прекрасный день для совершения дорогостоящих покупок. Можно тратить деньги на развлечения, обучение, поездки. Астрологи советуют не забывать о помощи окружающим. Если кто-то попросит вас о поддержке, лучше не отказывать. В будущем это вернется большой удачей.

26, 27 и 28 сентября — дни повышения продуктивности. Рост Луны в Водолее — это всегда хорошо, особенно для тех, кто планирует много работать и не хочет отступать. В эти три дня полезно заниматься домашними делами, уборкой, планировать переезд, заниматься покупками. Лучшим отдыхом будет активность, пребывание в движении. Не стоит бездельничать, так как это вгонит вас в тоску.

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