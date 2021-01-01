1 13
Овен
Большой гороскоп: что звезды обещают нам в январе 2021?
Foto: Shutterstock

На 2021 год многие возлагают очень большие надежды, что связано, безусловно, с тем, какими непростыми выдались предыдущие 12 месяцев. Астрологи предполагают, что наступивший год будет более размеренным, но при этом и активным. В цене будут настойчивость, трудолюбие и ответственность. Подробнее об этом мы рассказывали здесь, а сейчас заглянем в гороскоп на январь.

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Январь обещает быть удачным. Звезды постараются усилить главные достоинства людей по Знаку Зодиака. Люди всего мира будут показывать друг другу только лучшее в себе. Но, конечно, будут и исключения, так что все равно необходимо будет сохранять разумную осторожность.

Начать год с чистого листа получится, если найти в себе силы отказаться от устаревших идей и окончательно оставить их в уходящем 2020 году. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с рекомендациями гороскопа на январь, чтобы составить план действий и уже в первых числах месяца начать путь к счастливой жизни.

Далее — гороскоп на январь портала dailyhoro.ru. Помните, что общий гороскоп знакомит лишь с намечающимися тенденциями, более точный прогноз на будущее можно узнать, составив индивидуальную астрологическую карту.

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1 13
Овен

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