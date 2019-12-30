Большой гороскоп: что звезды обещают нам в январе?

Благодаря коридору затмений, который начался 26 декабря 2019 года и завершится 10 января 2020-го, первая половина января выдастся богатой на эмоции. В свою очередь в конце месяца произойдет важное астрологическое событие ― соединение Сатурна и Плутона, после чего начнется новый цикл, который будет длиться 34 года. Он привнесет изменения в глобальные процессы, но индивидуально и в повседневной жизни мы почувствуем их не так сильно.

26 декабря 2019 года было Солнечное затмение, а 10 января 2020 года ― Лунное затмение. В древности, когда люди не знали причин этих явлений, они считали, что так проявляется недовольство бога, что во время затмения злой дракон пожирает светила, что они сулят голод и войны…

В наши дни затмения воспринимаются не так драматично. Сегодня эти события ― период, благоприятный для того, чтобы что-то изменить и упорядочить в своей жизни, однако нужно быть осторожнее с эмоциональными всплесками.

Предлагаем гороскоп на январь и напоминаем, что более точный прогноз на будущее можно узнать, составив индивидуальную астрологическую карту ― ведь жизнь гораздо сложнее, и разделить все человечество на двенадцать частей невозможно.