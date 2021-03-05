1 13
Женщина Овен
Чего хотят женщины 8 марта: практические советы астролога
Foto: Shutterstock

В преддверии Международного женского дня DELFI Woman предлагает советы астропсихолога Анжелики Журавской, как лучше всего порадовать представительниц прекрасного пола 8 марта в зависимости от того, под каким знаком Зодиака каждая из них родилась.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

ВАЖНАЯ РЕМАРКА!

Каждая женщина уникальна и с точки зрения астрологии эта уникальность формируется в индивидуальном гороскопе рождения комбинацией из 12 планет, 12 строго индивидуальных точек гороскопа и знаков Зодиака для каждой планеты. Это справедливо для профессионального астрологического анализа.

Однако, чтобы ответить на вопрос, какие подарки будут по нраву прекрасным дамам на 8 марта, нам пришлось по традиции популярной астрологии ограничиться только одним параметром — солнечным знаком Зодиака, который составит не больше 25-30% от индивидуального.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 13
Женщина Овен

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Астрология Гороскопы Подарки
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Простые упражнения для уменьшения стресса