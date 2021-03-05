Чего хотят женщины 8 марта: практические советы астролога

В преддверии Международного женского дня DELFI Woman предлагает советы астропсихолога Анжелики Журавской, как лучше всего порадовать представительниц прекрасного пола 8 марта в зависимости от того, под каким знаком Зодиака каждая из них родилась.

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Каждая женщина уникальна и с точки зрения астрологии эта уникальность формируется в индивидуальном гороскопе рождения комбинацией из 12 планет, 12 строго индивидуальных точек гороскопа и знаков Зодиака для каждой планеты. Это справедливо для профессионального астрологического анализа.

Однако, чтобы ответить на вопрос, какие подарки будут по нраву прекрасным дамам на 8 марта, нам пришлось по традиции популярной астрологии ограничиться только одним параметром — солнечным знаком Зодиака, который составит не больше 25-30% от индивидуального.