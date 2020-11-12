Как избежать неприятностей 13 ноября 2020 года
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Пятница 13-е — это символ хаоса и неразберихи, день, в который люди ожидают возникновение множества проблем. Тем не менее многие из таких дней не очень опасны, а порой и вовсе довольно безобидны. Портал dailyhoro.ru рассказал, что ждет нас 13 ноября 2020 года.

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На самом деле 13 ноября не самый опасный день месяца. Дело в том, что в этот день Луна будет находиться в Знаке Весов, что очень хорошо воздействует на окружающую атмосферу и энергетику подобного дня.

В эту пятницу 13 лучше не ссориться с людьми. Это касается в первую очередь близких. Любые споры и негатив могут привести к разрыву отношений. Это очень опасно, поскольку разрыв отношений в пятницу 13 будет непоправимым и нанесет мощный ущерб вашей удаче.

Очень опасными будут выяснения отношений с незнакомцами. Не желайте никому зла и не наживайте врагов в этот неблагоприятный день.

В пятницу нельзя тратить много денег, давать взаймы, брать кредиты, рисковать и влезать в авантюры. Пятница 13 — это время, когда активизируются различного рода шарлатаны, обманщики и искатели легкой наживы. Попасться на удочку таким людям проще простого. Если захочется что-то купить, лучше с этим подождать.

Это очень опасный день для доверчивых людей. Если вы часто поддаетесь влиянию негативных личностей либо вами легко манипулировать, постарайтесь это изменить сегодня. Не доверяйте никому, потому что токсичные люди будут весьма опасными.

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