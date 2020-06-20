Как солнечное затмение 21 июня повлияет на жизнь Знаков Зодиака в 2020 году

В день летнего солнцестояния, 21 июня, нас ждет длительное по времени солнечное затмение, которое оставит своей след на судьбе каждого Знака Зодиака. Но тот, кто владеет информацией, может управлять своей жизнью, даже вопреки столь мощным влияниям, пишет dailyhoro.ru.

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Лето 2020 насыщено астрологическими событиями. Помимо нескольких планет в ретроградном движении, человечество ждет коридор затмений, который продлится до 5 июля.

Наступающее 21 июня солнечное затмение отличается тяжелой энергетикой, поэтому всем представителям Зодиака стоит приготовиться к тому, что какие-то планы не получится исполнить, ведь все будет зависеть от непредвиденных событий.

Такие перспективы, с одной стороны, пугают, а с другой, дают повод искать и находить новые пути развития, роста и достижения успеха. Учитывая прогноз астрологов и скорректировав свои планы, можно избежать многих неприятностей.

Влияние солнечного затмения не закончится ровно с началом следующего дня. От таких серьезных астрологических потрясений происходит энергетический откат.

Фактически затмение закончится, но его энергия еще несколько недель будет присутствовать в жизни людей и влиять на происходящие события. Поэтому как минимум до 28 июня стоит блюсти осторожность — не конфликтовать, не рисковать зря, контролировать эмоции и не спешить в оценке происходящего.