Как запрограммировать себя на удачу: 10 признаков везучего человека
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Люди, которым во всем и всегда благоволит удача, часто обладают определенным набором характеристик. Узнав об этих признаках, вы сможете запрограммировать себя на удачу и сгенерировать собственное везение.

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Многие на собственном опыте убеждаются, что для счастливой жизни недостаточно только трудолюбия и решительности. Почему одни достигают желаемого, а другие, несмотря на все старания, не могут продвинуться вперед? Ответ прост: все дело в удаче. У каждого успешного человека есть свой секрет привлечения везения, благодаря которому ему открываются любые двери. Эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывают, какие признаки отличают везучего человека и как, используя их, запрограммировать свою удачу.

Не отказывайтся от цели, даже если не знает, как ее достичь

Если путь к цели пока не ясен, и нет подходящего "транспорта", чтобы добраться до желаемого, успешный человек не откажется от своей мечты. Он отлично знает, что достижение цели — это лишь дело времени, и судьба обязательно представит ему шанс.

Отличает стоящие желания от ложных

Многие люди не умеют различать стоящее от наносного, смешивая жизненно важные потребности с посредственными. Все это провоцирует тревогу, беспокойство и сомнения. Везучий человек избегает "культа желаний", он прекрасно разбирается в своих приоритетах и потребностях.

Коллекционирует счастливые моменты жизни

У всех в жизни достаточно печали и неудач, но для одних неприятности — это не повод для расстройства. Трудности, крушения планов, разочарования — тоже приключения, в которых можно найти свет надежды. Человек, которому улыбается удача, в первую очередь ценит жизнь со всеми ее подводными камнями.

Игнорирует принцип "делу время, потехе час"

Счастливый человек предпочтет посвятить жизнь "потехе". И речь тут не о легкомысленном отношении к жизни, а о восприятии событий, с которыми его сталкивает судьба. Если он чем-то занят, то обязательно занят чем-то любимым, полезным, важным. У него нет времени на чужие проблемы и чужие дела, ведь большая часть времени посвящена устройству собственной жизни.

Любит свою работу

Удачливый человек не умеет и не пытается карабкаться по карьерной лестнице с установкой "должен". Он с удовольствием занимается любимым делом, вникает в то, что интересно и приносит пользу, посвящает себя работе, которая приносит не только денежное, но и душевное удовлетворение. За этим всегда следует признание, уважение и достаток. Это выводит его в "лидеры". Такой человек не воспринимает свою работу как тяжелый труд, для него это игра. Тот, кто влюблен в свое дело, обязательно становится лучшим специалистом. И в этой гонке нет конечной точки.

Не тратит жизнь на обиды и сомнения

Счастливый человек старается не задерживаться там, где "больно", "темно", "плохо". Он знает, как поддержать в себе веру в лучшее и позитивный настрой, поэтому при первых симптомах отчаяния самостоятельно выбирается на свет.

Смотрит на мир через призму оптимизма

Везучий человек живет на светлой стороне жизни. Он выглядит моложе своих лет, его отличает открытый и приветливый взгляд. В голосе никто не услышит истерических ноток. Он всегда излучает счастье, спокойствие и уверенность, потому что его мысли заняты лишь позитивными мыслями.

Есть план А, Б, В, Г и И

Удачливый человек строит не один план, а сразу несколько. И все они хороши. Ситуация неудачи в таком случае полностью исключена, ведь что бы ни произошло в жизни, по какому пути ни пришлось бы идти, всегда есть шансы на победу.

Не думает об удаче

У успешного человека в жизни все наоборот. Он удивляется, когда удача приходит к нему, даже если в жизни происходит момент невезения, ведь он знает: "все, что ни делается — все к лучшему". И эта позитивная установка привлекает еще больше удачи.

Развивает интуицию

В этом деле счастливому человеку нет равных. Радость от жизни позволяет ему принимать все, что у него есть, в том числе себя и подсказки своей интуиции. Внутренний голос для него — самый верный ориентир в жизни.

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