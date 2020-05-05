Какие задачи с 5 мая 2020 года на ближайшие 18 месяцев поставит жизнь для каждого Знака Зодиака

5 мая 2020 года кармические узлы меняют ось знаков — Северный переходит в Близнецы, Южный — в Стрелец. О том, какие конкретно задачи будут поставлены перед каждым из Знаков Зодиака в ближайшие 18 месяцев, рассказывает таролог Елена Панчева.

Северный (Раху, восходящий) и Южный (Кету, нисходящий) узлы находятся друг напротив друга, создавая ось (ось судьбы). Северный узел показывает, чему предстоит научиться, какие задачи надо выполнить, какие будут возможности, а Южный — имеющийся опыт, на который надо опираться, в какую сторону может быть перекос и что, возможно, придется отпустить.

Очень важно понять, что Северный узел предоставляет нам уникальную возможность развития: если его проработать (наработка качеств и баланс между узлами), то сектор, в котором он находится, будет процветать, будут даваться новые возможности. Нужно учиться новому, используя свой прошлый опыт, а не опираться только на "знакомую" программу Южного узла.

У каждого человека своя программа по узлам, но картинка на небе меняется каждые полтора года, ставя перед нами новые задачи. С 5 мая 2020 года узлы поменяют Знаки Зодиака.

Мы начнем жить на оси обучения. Северный узел переместится в Близнецы (ученик), Южный — в Стрелец (учитель), где и будут находиться ближайшие полтора года (до 18 января 2022 года).

Основные направления, в которых нам всем надо будет развиваться по Северному узлу в Близнецах, это обучение, причем не в высших учебных заведениях, переквалификация, повышение квалификации, изучение языков, подвижность, изучение (экскурсии) родного края, акцент на близкое окружение, развитие торговли, новые друзья, новая манера общения, умение быстро переключаться и перестраиваться, новое в автомобилестроении, удачное время для журналистской деятельности, но цениться будет совестливая подача информации, в тренде будет, что ты умеешь делать, а не то, что ты закончил.

Для того, чтобы сохранять баланс узлов, необходимо опираться на положительные качества Стрельца (учителя) — отказаться от авторитарности, властности и желания поучать других, необходимо проявлять тактичность к молодому поколению и прислушиваться к их мнению и новшествам.

Все, что мы приобрели в прошлые 1,5 года, будем использовать для новых задач. Если ознакомитесь с информацией о предыдущем знаке перед вашим, то увидите, что было в предыдущие 18 месяцев, и сможете проанализировать, справились ли, уделили ли должное внимание этим сферам, которые предложила судьба.

Теперь отдельно по Знакам Зодиака на ближайшие 18 месяцев. Смотрим и свой знак, и кто знает, свой ASC.

Первая цифра — дом, в который перешел Северный узел (задача), вторая цифра — Южный (разрешение вопроса, наш опыт).