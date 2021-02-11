Китайский Новый год 12 февраля 2021 года: приметы и традиции праздника
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Китайский Новый год — это день, когда в свои права вступает новое животное-покровитель. Отмечается он каждый год в разное время, и в 2021 году он выпадает на 12 февраля. Портал dailyhoro.ru рассказывает о традициях и приметах праздника.

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В 2021 году согласно китайскому календарю Белый Металлический Бык вступит в свои права в ночь с 12 на 13 февраля. Эта дата празднуется по всему миру, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как привлечь внимание нового покровителя, притянуть удачу и отогнать беды в праздничные дни.

Как отмечать китайский Новый год

Встреча китайского Нового года — праздник, на который собираются все члены семейства. В этот день принято жечь огни и пускать фейерверки, чтобы отогнать злых духов и привлечь в жизнь счастье на весь год.

12 февраля 2021 года обязательно задабривают нового покровителя, отказываясь от выяснения отношений, грусти и тоски. Встречают Новый год весело, с улыбками и теплыми пожеланиями, обязательно готовят новые блюда, которые придутся по душе Белому Металлическому Быку.

По традиции празднование Нового года не обходится без подарков. Их принято вручать за праздничным столом. В восточной культуре друг другу часто дарят деньги в красных конвертах. Такие подарки универсальны и не сулят ничего дурного.

Многие задаются вопросом о том, когда убирать елку. Тем, кто празднует китайский Новый год, можно оставить дерево до этого праздника. Безусловно, натуральные ели и сосны к этому времени уже осыпаются, поэтому совет касается тех, кто предпочитает искусственные деревья. Тем, кто уже убрал новогодние деревца, можно позаимствовать традицию Востока и приобрести мандариновое дерево. Оно также выступает символом Нового года и привлекает удачу.

Новогодний стол в восточных странах изобилует разными угощениями. Праздничные блюда принято готовить с учетом предпочтений каждого гостя. Основные блюда чаще всего — рыба, мясо, рис и лапша. Из закусок на праздничном столе присутствуют овощи, фрукты, сырные нарезки. Традиционным блюдом в Китае остаются пельмешки цзяоцзы, которые чаще всего начиняют овощами. Они выступают символом процветания и финансового благополучия.

Приметы и поверья на китайский Новый год

В ночь с 12 на 13 февраля по примете нужно обязательно включить свет, чтобы он отпугнул от дома нечистую силу и помог привлечь удачу.

Ненастье в праздничный день по поверьям происходит из-за того, что новый покровитель хочет, чтобы люди чаще проводили время в кругу семьи и не забывали о семейном очаге.

Примета гласит, что перед наступлением Китайского Нового года важно избавиться от всех пустых сосудов, которые не нужны в хозяйстве. Стоит выкинуть пустые банки и бутылки, чтобы в будущем году не привлекать бедность.

Встречать Новый год принято с накрытым столом. Угощать следует не только приглашенных, но и случайных гостей, чтобы дом был полной чашей.

В день праздника не убираются, чтобы не навлечь беды. Все приготовления происходят заранее.

Еще одна примета гласит, что после наступления Нового года в течение недели не стоит менять внешность: краситься, стричься, делать маникюр. Это делается для того, чтобы покровитель года как следует запомнил каждого человека и смог оказать ему поддержку в трудную минуту.

В праздничные дни по примете нельзя ссориться. Любое выяснение отношений будет пагубно сказываться на отношениях, а также вызовет гнев нового покровителя.

По примете в этот день нужно сжечь старую ненужную одежду, чтобы вместе с ней в огне сгорели все беды

Поверье гласит, что поздравлять друг друга в спальне нельзя, иначе в жизни будут происходить одни неприятности.

На китайский Новый год стараются не мыть голову, чтобы не смыть с себя удачу.

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