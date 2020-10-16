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Овен
Новолуние 16 октября 2020 года: что произойдет в жизни каждого Знака Зодиака
Foto: Shutterstock

16 октября в Новолуние всем представителям зодиакальных созвездий астрологи рекомендуют не терять бдительности — в этот период могут подстерегать опасности, поэтому нужно внимательно относиться к происходящему. В то же время Новолуние дает возможность разобраться с текущими делами и запланировать нечто грандиозное, просчитав заранее все шаги к успеху

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Новолуние под эгидой Весов — значимое событие, которое так или иначе затронет каждого из нас. Астрологи сайта dailyhoro.ru предупреждают о снижении жизненного тонуса, которое может сопровождаться обострением хронических заболеваний и нервозностью. Сохранить оптимистичный настрой и не стать жертвами дурного настроения получится, если с самого утра настроиться на привлечение успеха. Новолуние пройдет без особых проблем, если прислушиваться к интуиции, а также не игнорировать завершение тянущихся дел, не забывая о внимательности.

Далее подробнее о том, что произойдет в жизни Знаков Зодиака и что каждому из них поможет найти ключ к личному счастью и процветанию.

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Овен

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