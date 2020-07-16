Новолуние 20 июля 2020 года: что можно делать и что нельзя

Новолуние — кратковременная, но очень важная фаза Луны. В этот день нередко происходит много важного и интересного. Портал dailyhoro.ru рассказывает, чем примечателен данный день в июле, а также что можно и что нельзя будет делать в эти сутки.

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Согласно лунному календарю, новолуние 20 июля пройдет под эгидой Рака. Стихия Воды и бессильная обновляющаяся Луна — это время, в которое произойдет множество событий, которые нельзя никак изменить или предотвратить. Астрологи советуют не переживать по мелочам и просто расслабиться.

Что можно делать 20 июля

В это новолуние можно и даже нужно расслабиться. Речь идет не о том, что вам нельзя работать в этот понедельник, а о том, что не стоит в этот день думать о прошлом и накручивать себя. Новолуние — это взгляд в будущее, попытка Луны заставить нас думать наперед. Нужно культивировать в себе надежду на лучшее.

Это будет достаточно позитивный день, потому что он начинает новую неделю и новый лунный месяц. Можно начать делать что-то новое. Да, не у всех будет такая возможность, но нужно стараться привнести что-то необычное в свою жизнь. Но если не получится, не стоит расстраиваться: это будет означать, что у Луны и звезд другие планы.

Можно и даже нужно слушать свою интуицию. Каждый из нас будет связан невидимой нитью с центром изобилия Вселенной. Это значит, что шестое чувство откроет новые границы, расширит ваши возможности. Нужно научиться доверять внутреннему голосу, забыв о том, что говорят посторонние люди.

Поднять настроение 20 июля помогут умеренные покупки. Желательно не покупать того, чего нет в списке, но можно побаловать себя чем-то приятным, исполнить небольшую мечту.

Чего нельзя делать в это новолуние

20 июля астрологи настоятельно не рекомендуют бросать важные дела на полпути к успеху. Если начнутся какие-то проблемы, не нужно терять уверенность и думать, что наступает черная полоса. Луна будет таким образом проверять нас на прочность, чтобы понять, кто достоин успеха, а кто нет.

В этот день закаляется вера в себя, поэтому нельзя позволять своим страхам управлять собой. Нельзя думать о плохом и давать себе расстраиваться по мелочам.

Нельзя проявлять равнодушие к близким, второй половинке и лучшим друзьям. Если кто-то попросит о помощи, нужно отозваться на эту просьбу. В противном случае можно спровоцировать ухудшение отношений.

Нельзя спешить и суетиться. Очень важно в периоды спокойной и обновляющейся Луны делать все размеренно. Если будет поджимать время, нужно все равно оставаться сфокусированными, максимально собранными. Это поможет избежать ошибок.

Нельзя общаться с негативно настроенными людьми. В этот день будет немало провокаторов, от которых нужно отстраняться. Они только и будут ждать момента, чтобы вывести вас из себя. Если отвечать им той же монетой, это будет заведомо проигрышный путь.

Астрологи советуют не впадать в крайности. Максимальная вовлеченность в рабочий процесс или в домашние дела — это очень хорошо, но это не значит, что стоит работать, не покладая рук. Отдых будет очень важной составляющей счастья.