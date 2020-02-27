Нумерология отношений: как по дате знакомства вычислить совместимость пары

С помощью нумерологии влюбленные могут рассчитать число своей пары и понять, удастся ли им счастливо прожить всю жизнь и какие возможные проблемы могут подстерегать их в совместном будущем. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать для расчетов совместимости дату знакомства.

Нумерология способна ответить на многие вопросы, и чаще всего к ней обращаются, чтобы не ошибиться с выбором партнера. Благодаря точным расчетам каждый может понять, ожидает ли союз влюбленных сердец счастливое и безоблачное будущее, или же строительство обоюдного счастья будет сложным.

Рассчитывают число пары по дате знакомства — дню, когда влюбленные встретились впервые. Для этого берут все числа и складывают их, пока не получится число от 1 до 9. К примеру, знакомство состоялось 31.01.2018 = 3+1+1+2+1+8 = 16 = 1+6 = 7. Это число и будет ответом на вопрос о том, что ожидает пару в будущем.