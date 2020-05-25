Рейтинг самых верных мужчин по Знакам Зодиака

Звезды и планеты наделяют людей особыми чертами характера при рождении. Узнать, какой мужчина подойдет вам в качестве спутника жизни, портал dailyhoro.ru предлагает с помощью рейтинга самых верных Знаков Зодиака.

Люди, рожденные под определенным Знаком Зодиака, обладают уникальным набором качеств характера. Астрологи выделяют несколько самых честных мужчин, которые стремятся создать семью раз и навсегда. Рейтинг мужчин-однолюбов поможет понять, с кем удастся построить гармоничные отношения.

Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют учитывать и особенности поведения, а также попробовать рассчитать любовную совместимость с понравившимся мужчиной. Построить крепкие отношения можно и с ветреным на первый взгляд человеком, который окажется отличным мужем и примерным отцом.

Козерог

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Представители этого Знака трудолюбивы и привыкли заботиться о семье. Они честны и открыты, ставят благополучие близких людей на первое место и по праву могут называться однолюбами.

Козероги не торопятся с выбором пары, тщательно подходят к вопросу совместной жизни и умеют создавать крепкие счастливые семьи. Мужчины-Козероги не терпят лжи и обмана, поэтому измена для них — нечто из ряда вон выходящее. Женщина, выбравшая себе такого спутника жизни, должна соответствовать избраннику, быть честной и трудолюбивой.

Телец

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Мужчины-Тельцы — преданные семьянины. Они ищут стабильные отношения, в которых будут уверены, поэтому не станут размениваться на мимолетные романы. Тельцы неохотно раскрываются, из-за чего завоевать такого мужчину бывает непросто.

Они ценят доверительные отношения и гармонию, а значит, не потерпят обманов и ссор на пустом месте. Тельцам можно доверить все: дом, детей, ведение хозяйства. Однако они вряд ли остановят свой выбор на даме, не умеющей привносить в дом уют и заботиться обо всех членах семьи.

Лев

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Темпераментные мужчины-Львы привыкли занимать лидерские позиции и быть у всех на виду. Однако это не мешает им заниматься поисками той единственной и идеальной женщины, которая станет сопровождать их повсюду. Львы не ищут интрижек на стороне, если определились с выбором. Они будут боготворить свою избранницу, если она будет соответствовать их требованиям.

Яркие и эмоциональные отношения начинаются с завоевания, и тогда Львы превращаются в охотников. В такие моменты женщинам важно включиться в игру и не принимать ухаживания сразу же. Лидерство мужчины этого Знака неоспоримо, и если женщина, давшая согласие на свадьбу, не будет стремиться занять место главы семьи, то пара проживет счастливую жизнь без измен и предательств.

Дева

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Практичные мужчины, рожденные под этим Знаком Зодиака, могут показаться излишне закрытыми и безэмоциональными, однако такое поведение характерно для одиночек. В отношениях с любимым человеком Девы, как правило, проявляют всю гамму чувств.

Девы считаются очень ревнивыми. Они очень заботливы и нежны, но способны закатить скандал даже из-за теплого взгляда супруги на постороннего мужчину. Девам важно не давать поводов для ревности, и тогда с ними получится создать гармоничную и крепкую семью.

Весы

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Весы занимают первое место в рейтинге мужчин-однолюбов. Они способны прожить всю жизнь с избранницей, не допуская и мысли об интрижках на стороне. Весы крайне ответственно подходят к выбору будущей супруги. Они могут годами взвешивать плюсы и минусы понравившейся девушки, а потом сделать ей предложение руки и сердца.

Весам важны любовь и забота, поэтому тем, кто хочет стабильных отношений, нужно почаще хвалить своего мужчину. Если он почувствует себя комфортно, то не будет медлить с предложением.