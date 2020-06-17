Ретроградный Меркурий с 18 июня по 12 июля 2020 года: влияние на Знаки Зодиака

18 июня Меркурий становится ретроградным и останется таковым вплоть до 12 июля. О том, как это повлияет на каждого из Знаков Зодиака, рассказывает портал dailyhoro.ru.

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18 июня можно считать днем силы, так как в этот четверг произойдет мощнейший выброс созидательной энергии Марса, которая копилась долгое время, пока тот пребывал в Водолее. В этот день полезно будет заниматься совместными делами с коллегами, второй половинкой, проводить, время с семьей, родными и близкими. Могут появиться новые знакомства, контакты: у вас будет возможность запомниться окружающим.

24 и 25 июня растущая Луна будет находиться в Знаке Льва. Стихия Огня и растущая Луна прекрасно сочетаются вместе, поэтому в эти два дня ожидается рост мотивации и энтузиазма у всех людей. Это создаст идеальные условия для всех, кто пытается найти для себя новые увлечения, новую работу и любовь. Есть высокие шансы влюбиться и шанс того, что кто-нибудь влюбится в вас. В эти два дня можно смело начинать новые дела, но быть осторожнее с выводами о людях. Неприятные на первый взгляд личности могут стать для вас лучшими друзьями и отличными товарищами на долгие годы.

Энергетика Меркурия очень непостоянна. Она затрагивает самые разные сферы жизни, оказывая влияние на информационные и финансовые энергетические потоки. В целом этот период может быть опасен, поэтому лучше соблюдать осторожность и следовать советам астрологов.