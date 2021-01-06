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Как подготовиться к гаданию
Рождественские гадания: на свечах, золоте, морозных узорах, бумаге и зеркале
Foto: Shutterstock

С давних пор ночь перед Рождеством считалась особенной. В это время Вселенная откликается на любые просьбы и показывает желающим их будущее. Наши предки старались провести хотя бы одно гадание, чтобы узнать судьбу и получить возможность ее изменить.

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Вечер и ночь считаются наиболее подходящими для гадания — мол, гадать можно только до первых петухов и только в канун праздников, это объяснялось тем, что праздничная церковная служба изгоняет бесов, поэтому к их помощи следует прибегать накануне.

Гадать на святки — это древняя традиция. Помимо естественного желания знать то, что скрыто, таинство святочных гаданий является очень зрелищным и захватывающим, а подчас устрашающим и пугающим.

Святки длятся в период с 7 по 19 января: если вы не успели погадать в ночь на Рождество, когда магические сеансы имеют наибольшую силу, у вас в распоряжении будет еще почти две недели, когда можно провести святочные гадания.

Гадания на святки пользуются большой популярностью среди молодых девушек и семейных особ — первые хотят узнать имя будущего жениха или дату своей свадьбы, а семейные дамы гадают о достатке в доме.

Как правило, в ночь перед Рождеством гадали молодые девушки, чтобы узнать свою судьбу, увидеть будущего жениха и узнать, как сложится жизнь в браке.

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Как подготовиться к гаданию

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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Гадания Рождество
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