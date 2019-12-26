Сбылось или нет? Проверяем гороскоп на 2019 год

2019-й год на исходе, и самое время вспомнить, каким он был. Портал DELFI по традиции повторяет гороскоп, который мы публиковали в декабре 2018 года — для того, чтобы каждый из нас мог сравнить, исполнилось ли то, что вам пообещали астрологи.

Напомним, 2019 год астрологи называли золотым годом, потому что планета Большой Удачи Юпитер находился в своем доме — Стрельце, а суровый Сатурн — в управляемом им Козероге. Правда, предупреждали, что весенняя встреча Сатурна с Плутоном может привести к не очень приятным сюрпризам. Самое время оглянуться назад.