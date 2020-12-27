Наверное, впервые в мире многие люди считают дни, когда закончится один год и начнется следующий, возлагая на него большие ожидания относительно того, что он не будет таким трудным и столь ограничивающим свободу. 2020 год все мы помним очень хорошо. Тем не менее, придерживаясь традиции, портал DELFI повторяет гороскоп, который был опубликован в декабре 2019 года — для того, чтобы каждый из нас мог сравнить, исполнилось ли то, что вам пообещали астрологи.
Напомним, что согласно прогнозам астрологов, главенство стихии Земли должно было оказаться на руку Тельцам и Девам, подарить новые возможности и Козерогам, а вот огненные знаки (Овна, Льва, Стрельца) и воздушные (Близнецов, Весы, Водолея) подавлять и загонять в рамки.
Знаки водной стихии (Рака, Скорпиона, Рыбы) год не будет излишне радовать, но и не обделит ― они получат свой кусок пирога, но он окажется меньше ожидаемого, отмечали астрологи. Меньше пирога, чем хотелось бы, получим и мы все (да еще и выдавать его будут строго по графику). Если не будем вести себя согласно правилам и порядку, обстоятельства нас заставят.
Перечитывая эти прогнозы сегодня понимаешь, что в целом все так и было. Но теперь у вас есть возможность сравнить их в зависимости от вашего Знака Зодиака.