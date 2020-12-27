Наверное, впервые в мире многие люди считают дни, когда закончится один год и начнется следующий, возлагая на него большие ожидания относительно того, что он не будет таким трудным и столь ограничивающим свободу. 2020 год все мы помним очень хорошо. Тем не менее, придерживаясь традиции, портал DELFI повторяет гороскоп, который был опубликован в декабре 2019 года — для того, чтобы каждый из нас мог сравнить, исполнилось ли то, что вам пообещали астрологи.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Напомним, что согласно прогнозам астрологов, главенство стихии Земли должно было оказаться на руку Тельцам и Девам, подарить новые возможности и Козерогам, а вот огненные знаки (Овна, Льва, Стрельца) и воздушные (Близнецов, Весы, Водолея) подавлять и загонять в рамки.

Знаки водной стихии (Рака, Скорпиона, Рыбы) год не будет излишне радовать, но и не обделит ― они получат свой кусок пирога, но он окажется меньше ожидаемого, отмечали астрологи. Меньше пирога, чем хотелось бы, получим и мы все (да еще и выдавать его будут строго по графику). Если не будем вести себя согласно правилам и порядку, обстоятельства нас заставят.

Перечитывая эти прогнозы сегодня понимаешь, что в целом все так и было. Но теперь у вас есть возможность сравнить их в зависимости от вашего Знака Зодиака.