Шпаргалка на 5 июня 2020 года: что можно и нельзя делать в лунное затмение

Лунные затмения изменяют жизнь, диктуя свои правила. 5 июня 2020 года открывается коридор затмений. Портал dailyhoro.ru подготовил рекомендации астрологов о том, как провести это время так, чтобы исключить привлечение в свою жизнь неприятностей.

Что можно делать

Лунное затмение — прекрасное время для переосмысления, планирования и наблюдения. В эти сутки можно наметить дела на будущее, чтобы позже в спокойной обстановке еще раз проверить все пункты плана и отказаться от тех дел, которые не приведут к успеху. Удачным будет и желание уединиться для восстановления сил и энергии. Временная изоляция полезна по причине частых перепадов настроения и не позволит обострить конфликты в деловой среде или в личной жизни.

Полнолуние в Стрельце — удачное время для проведения ритуалов, направленных на очищение и освобождение. В эти сутки астрологи рекомендуют попрощаться с прошлым, которое отжило себя. Однако сгоряча отказываться от чего-то или кого-то не стоит — избавляться следует лишь от того, что действительно утратило актуальность и лишь тяготит.

Влияние Полнолуния ощущается особенно остро у несдержанных людей. Им стоит больше времени уделять тренировкам выдержки, а также обратить внимание на физические нагрузки. Спорт позволит справиться со стрессовыми ситуациями и направить переизбыток сил на достижение новых превосходных результатов в любимом деле.

В пятницу можно и нужно развлекаться. Позитивные эмоции будут уместны, а хорошее настроение убережет не только от расстройства, но и от попадания в конфликтные ситуации. Сохранить бодрость духа помогут позитивные аффирмации и желание творить добро: помогать близким и незнакомцам, дарить подарки тем, кто дорог сердцу, устраивать семейный досуг, чтобы отдохнуть и восстановить силы всем вместе за любимыми занятиями.

Что нельзя делать

В день Полнолуния и затмения деньги могут буквально исчезнуть, если поддаться эмоциям и потратиться на ненужные вещи. Исключить стоит и передачу накоплений незнакомцам, которые вполне могут оказаться мошенниками. Осторожность и умение заранее планировать свой бюджет уберегут от неприятностей. В связи с таким положением дел давать взаймы или самим брать кредиты лучше не стоит, чтобы потом не оказаться в неприятной ситуации, когда будет нечем отдавать долг или не получится взыскать одолженное.

Отказаться стоит и от важных встреч, если их можно перенести на более спокойное время. В день лунного затмения принятые решения могут оказаться поспешными и неверными, привести к убыткам, размолвкам и даже краху планов. Необдуманные поступки, когда под влиянием эмоций сгоряча принимаются решения, вряд ли приведут к процветанию.

Новые начинания, какими бы они ни были, приурочивать к 5 июня не имеет смысла. Планы могут поменяться, а то, что казалось правильным, уже завтра может обернуться провалом. Собеседования, назначенные на этот день, могут стать причиной дурного настроения, поэтому такие мероприятия стоит по возможности перенести на более благоприятное время.

5 июня открывается коридор затмений, который завершится лишь в июле, а значит, с этого дня важно соблюдать осторожность во всем и доверять собственной интуиции. Астрологи называют такие периоды временем пыльных бурь, во время которых путь к счастью затруднен и от каждого требуется выдержка. Несмотря на опасности, привлечь удачу не составит труда, если быть сдержанными и не торопить события.

Советы астролога Анджелы Перл

В период с 5 июня по 5 июля не рекомендуется планировать серьезных дел и новых начинаний. События будут резко меняться, и то, что было актуально вчера, может оказаться бесполезным уже завтра. Самыми неудачными будут те решения, что приняты во власти эмоций именно в день затмения.

С 5 июня лучше не планировать операций и хирургических вмешательств, если время терпит. Спонтанное желание преобразиться может стать причиной не только заболеваний и проблем со здоровьем, но и дурного настроения, если преображения не придутся по душе.

В день затмения не стоит выходить замуж или жениться, если нет полной уверенности в партнере. Браки, заключенные в затмения, считаются крепкими, однако если предстоит развод, то процесс может сильно затянуться и стать кошмаром наяву.

5 числа важно всеми силами избегать конфликтов и следить за настроением. Полнолуние состоится вблизи звезды Антарес, чья энергетика будет провоцировать на сильные эмоции. Ссоры, начатые 5 июня, могут стать началом серьезных испытаний на прочность.

Нельзя упускать из виду влияние планет. В этот раз Венера сулит некоторые сложности с финансами и с личными отношениями, а значит, в этих сферах жизни нужно проявить благоразумие. Марс — планета войны, также будет мешать выстраивать взаимоотношения, влияя на эмоциональный фон не лучшим образом.

Стрельцы, Близнецы и Рыбы будут особо чувствительны к затмению, и им астролог рекомендует оставить авантюры, быть осторожными и отказаться от навязанного со стороны мнения. Удача не покинет тех, кто станет продолжать развитие: обучаться, выстраивать доброжелательные отношения, не противиться необходимым переменам.

Гибкость и умение адаптироваться к ситуации позволят удачно завершить начатое, если дело действительно продвигается, а не замерло.

Влияние Стрельца, в котором пройдет затмение, поможет находить выход из сложных ситуаций, если следовать своим убеждениям, но не навязывать их окружению.

Начало коридора затмений — отличное время для того, чтобы направить все свои силы на завершение чего-то важного, чтобы позже начать новый жизненный цикл, полый свершений и побед.

Советы астролога Анджелы Перл по Знакам Зодиака

Овен. Затмение пройдет в 9 доме поиска смысла жизни. В затмение важно сохранять гибкость ума и не потакать эмоциям. Затмение сулит завершение дел и раскрытие тайн, в том числе обнаружение врагов, мешающих счастливой жизни.

Телец. Затмение пройдет в 8 доме финансов, и именно в этой сфере жизни нужно проявить находчивость, а также умение приспосабливаться. Деньги лучше не одалживать, а также отказаться от кредитов на время коридора затмений.

Близнецы. Перемены ожидают в личной жизни. Марс в 10 доме сулит новые встречи или разрывы, смену статуса. Астролог рекомендует не рубить с плеча и спокойно относиться к тому, что жизнь делает резкие повороты.

Рак. 6 дом здоровья и работы, в котором будет Марс, обяжет Раков уделить внимание здоровью, отказаться от вредных привычек и полностью поменять жизнь к лучшему. Ожидает Раков и решение юридических вопросов.

Лев. Влияние 5 дома гороскопа, отвечающего за личные отношения, может проявиться по-разному: отношения с любимым человеком могут получить развитие или завершиться из-за нелицеприятных подробностей.

Дева. Затмение в 4 доме гороскопа заставит обратить внимание на вопросы, связанные с недвижимостью и местом жительства. Эти вопросы будут самыми важными, и решение будет удачным, если исключить конфликты и научиться находить компромиссные решения.

Весы. Затмение пройдет в 3 дом гороскопа, и в этот период астролог не рекомендует садиться за руль, а также покупать или продавать личный транспорт. Затмение коснется и отношений с родственниками, когда придется решать чужие проблемы.

Скорпион. Затмение во 2 доме денег обнажит вопросы, связанные с личными финансами. Осторожность и осмотрительность, отказ от авантюр и умение подстраиваться под быстро изменяющиеся обстоятельства принесут удачу.

Стрелец. Затмение затронет 1 дом гороскопа, когда Стрельцы смогут завершить необходимые дела и осознать дальнейший путь. Не исключены перемены, связанные с переездом и сменой круга общения.

Козерог. Затмение в 12 доме, нужно будет определиться с планами на ближайшие полтора года. Это может быть обучение, получение навыков в новом направлении работы, завершение тянущихся длительное время проектов.

Водолей. Затмение пройдет в 11 доме друзей. В период затмения важно сохранять бдительность и не доверять тем, кто мало знаком. Не исключены перемены в жизни, связанные со сменой круга общения.

Рыбы. Затмение пройдет в 10 доме карьеры и направления жизни. В связи с этим нужно быть готовыми к переменам и творческим импульсам. Сила воли и желание преуспеть позволят реализовать таланты.