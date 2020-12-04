Солнечное затмение 14 декабря 2020 года: что оно предвещает и о чем предостерегают астрологи

14 декабря нас ожидает последнее из пяти затмений 2020 года. Астрологи портала dailyhoro.ru рассказали о том, что это будет за событие, чем оно опасно и как обойти стороной неприятности.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

2020 год подходит к концу, а это значит, что нужно заняться планированием дел на следующие двенадцать месяцев.

Затмение в декабре: что оно предвещает

14 декабря произойдет полное солнечное затмение в знаке Стрельца. К сожалению, увидеть то, как лунный диск пройдет прямо перед Солнцем, не получится. Затмение будет видно лишь в южном полушарии Земли.

Этим затмением закончится коридор затмений. 14 число — последний день, когда можно решить проблемы, вызванные небесными светилами, без негативных последствий для себя и своей семьи. С 15 числа сделать это будет сложнее.

Солнечное затмение предвещает нам большие эмоциональные скачки. В такие дни люди бросают начатые дела, если что-то идет не так. Мы становимся более импульсивными и агрессивными, что ни коим образом не идет на пользу ни в дружеских начинаниях, ни в любовных победах, ни в карьерных устремлениях.

О чем предостерегают астрологи

Это затмение является повторением затмения 4 декабря 2002 года. Если вспомнить, что происходило в декабре 2002 года, то можно отметить теракт в Чечне, попытку государственного переворота в Туркмении, политические изменения в Кении. Словом, месяц был не самым простым.

Учитывая, что сейчас високосный год, а за окнами бушует эпидемия, в 14 декабря лучше не планировать никаких знаковых дел или встреч. Астрологи отмечают также, что нам самим придется действовать и создавать лучшее будущее для себя и окружающих. Нельзя пускать дела на самотек и терять веру в то, что все будет хорошо.

Берите жизнь в свои руки и повышайте уровень ответственности. Запаситесь терпением, потому что многие дела грозят сорваться.

Астрологи предупреждают о том, что в такие дни Вселенная может вносить свои коррективы в жизни людей, причем совсем незаметно. Не удивляйтесь, если многие проблемы решатся сами собой либо откуда не возьмись появятся новые.