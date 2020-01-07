Святочные гадания: на свечах, на золоте, на морозных узорах

Наступило время гаданий. Наиболее благоприятным временем для гадания у славян считались Рождественский, Васильевский и Крещенский вечера — переломные, пограничные периоды, наиболее опасные, когда нечистая сила особенно сильна (зимние святки). Так что на гадания у нас есть еще две недели.

Некоторые виды гаданий были растянуты во времени: например, за 12 дней до Рождества ставили в воду ветки плодовых деревьев, загадывая, расцветут ли они к Рождеству. Западные славяне в день св. Люции, 13 января набирали в кувшин проточную воду и ежедневно в течение 12 дней понемногу отливали, а в Сочельник остатками воды умывались перед сном, чтобы приснился вещий сон.

Вечер и ночь считались наиболее подходящими для гадания. Считается, что гадать можно только до первых петухов, дальше уже ничего не угадывается. Для гадания предназначался именно канун праздников. Русские объясняли это тем, что праздничная церковная служба изгоняет бесов, поэтому к их помощи следует прибегать накануне.

Традиция гадать на святки это древняя традиция. Ведь помимо естественного желания знать то, что скрыто, таинство святочных гаданий является очень зрелищным и захватывающим, а подчас устрашающим и пугающим. Святки длятся в период с 7 по 19 января. Так что если вы не успели погадать в ночь на рождество, когда магические сеансы имеют наибольшую силу, у вас в распоряжении будет еще почти две недели, когда можно провести святочные гадания.

Гадания на святки пользуются большой популярностью среди молодых девушек и семейных особ. Поздним вечером или ранней ночью девушки собираются вместе, чтобы узнать имя будущего жениха или дату своей свадьбы, а семейные дамы гадают о достатке в доме.