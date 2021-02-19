Ваш внутренний демон по знаку Зодиака

У каждого из нас есть темные стороны характера, называемые внутренними демонами. Астрологи сайта dailyhoro.ru рассказали о том, какие демоны скрываются в представителях разных знаков Зодиака.

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Овен

Главный демон Овнов — это демон излишества. Эти люди не знают границ в работе, в отдыхе, в наслаждениях и развлечениях — не одновременно, а на разных этапах жизни. Они просто не умеют останавливаться, когда это необходимо. С другой стороны, стремление взять все и сразу может подарить Овнам невероятную мотивацию.

Телец

Тельцам очень страшно оставаться в одиночестве. Они очень боятся, что наступит тот день, когда от них отвернутся все вокруг. Из-за этого они часто дружат с кем попало вместо того, чтобы искать лучших людей. Их неразборчивость в людях порой помогает им бороться с тревогой, но это бывает редко.

Близнецы

Главный демон Близнецов — свободолюбие. Они ненавидят, когда им указывают, когда ими управляют и в чем-то ограничивают их. Этот демон требует от них решительных действий. Близнецы часто отвергают тех, кто о них заботится.

Рак

Раки обожают сплетничать и распространять слухи. Хотя вы вряд ли об этом узнаете и вряд ли этому помешаете. Эти люди даже сами себе не признаются в том, что любят обсудить сплетни. С ними нужно быть предельно осторожными. С другой стороны, если вы им дороги, они никогда никому не расскажут о ваших тайнах.

Лев

Львы помешаны на том, чтобы быть самыми лучшими. Это полезное стремление, но иногда все заходит слишком далеко. В таком случае Львы забывают обо всем на свете, фокусируясь лишь на работе, бизнесе, успехе и деньгах.

Дева

Главный демон Дев — перфекционизм, который сидит внутри них и вечно ищет какие-то изъяны в проделанной работе, в окружающих вещах, людях. Девы обожают, когда все происходит по расписанию и именно так, как они предсказали. Из-за этого внутреннего "я" они часто разочаровываются в чем-то.

Весы

В Весах есть один небольшой изъян — это демон по имени "Ну и ладно". Весы нередко говорят себе это, когда в жизни происходит что-то нехорошее, когда вокруг много трудностей и проблем. Эти люди оптимистично мыслят, что хорошо, но они часто проигрывают из-за нежелания признавать наличие проблемы, требующей немедленного решения.

Скорпионы

Главный демон Скорпионов — мстительность. Многие говорят, что это ревнивые люди, но их ревность зачастую не выходит за рамки нормы, что нельзя сказать об их злопамятности. Скорпионы иногда пугают даже сами себя тем, насколько хорошо они помнят былые обиды.

Стрелец

Внутренний демон Стрельцов — склонность к манипуляциям. Стрельцы умеют и любят манипулировать на самых разных уровнях отношений. Они делают это настолько мастерски, что комар носа не подточит. Никто не догадывается об этом тайном умении Стрельцов.

Козерог

Демон Козерогов — недоверие. Это то, что не дает им быстро находить любовь, дружбу. Они боятся, что их обманут или предадут. Да, они ценят свое время и силы, но часто за это расплачиваются одиночеством.

Водолей

Ревнивый демон, сидящий внутри этих людей, не дает свободы тем, кто их любит. Многие Водолеи помешаны на контроле. Им нужно каждый день и каждую минуту быть уверенными в том, что у тех, кто их любит и уважает, нет в окружении кого-то еще, к кому они относятся так же. Водолеи хотят быть исключительными.

Рыбы

Лень — вот главный враг и внутренний демон Рыб. Они могут с ним справиться, но делают это не всегда. Он очень часто берет над ними верх, из-за чего Рыбы могут нарушать обещания и дедлайны, становятся ненадежными.