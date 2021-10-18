От латышского до физики. 19 интернет-ресурсов, которые помогут подтянуть школьные предметы

Обучающие сайты, интернет-платформы, ролики на ютуб-каналах работают уже давно — современные педагоги и школьники пользуются ими уже несколько лет. Но во время пандемии интерес к такому виду дополнительного образования значительно возрос, ведь в прошлом учебном году у многих детей на дистанционном обучении возникли серьезные пробелы в знаниях.

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Сейчас, во время школьных каникул, у детей появилось время восполнить эти пробелы — причем, в игровой и увлекательной форме. Мы подготовили подборку полезных онлайн-ресурсов для обучения детей всех возрастов.

Латвийские онлайн-платформы



Некоторые латвийские школы имеют доступ к платным обучающим интернет-ресурсам, что очень удобно для школьников, — это отличное подспорье к основной учебе. Те же школы, которые не предоставляют такого доступа, могут это сделать, если, конечно, родители проявят инициативу и попросят об этом.

В подборке есть как платные, так и бесплатные ресурсы, однако во многих платных версиях часто можно получить доступ к первому занятию бесплатно, чтобы понять: подходит ребенку такой тип обучения или нет.

Все предметы

www.uzdevumi.lv

Сайт предлагает широкий выбор материалов для детей от 1 до 12 класса. Есть задания, теория и тесты по предметам. Для каждой задачи есть этапы решения, чтобы ученик мог самостоятельно изучить предмет и учиться на своих ошибках. Учителя могут создавать и отправлять онлайн-домашние задания и тесты учащимся на портале, а родители могут следить за успеваемостью ребенка и результатами обучения.

Бесплатно

Foto: Ekrānuzņēmums

https://soma.lv

Здесь вы найдете электронные версии книг, научные обучающие видео, интерактивные рабочие листы, рабочие листы для печати от дошкольного возраста до 12-го класса по математике, латышскому языку, естественным наукам, биологии, физике, химии и географии. Доступно все это с любого устройства: компьютера, смартфона, планшета. Учитель с помощью этого ресурса в е-классе может отправлять ученикам конкретные темы учебников, обучающие видео, задания и следить за выполнением заданий и тестов.

Платно

http://parents.lv

Сообщество родителей Латвии совместно с Санкт-Петербургским Государственным Университетом создали онлайн-школу на русском языке для детей 5-12 класса по всем предметам. Все преподаватели высочайшего класса, из СпбГУ. Занятия проходят по субботам, удаленно. Безо всяких конкурсов — запись на занятия в порядке очереди. Для тех, кто не смог попасть в число учащихся, есть YouTube-канал, где выкладывают все лекции выходного дня для 6-го, 7-го, 8-го, 9-го и 10-12-х классов. Эти курсы имеют функцию дополнительного образования на русском языке и, по желанию, подготовки абитуриентов к учебе в СПбГУ.

Бесплатно

Электронные учебники

https://mape.skola2030.lv

Это хранилище учебных ресурсов, в котором можно найти образцы учебных пособий и программ. В настоящее время в репозитории материалов опубликовано почти 700 учебных пособий School2030 для 1-го, 2-го, 4-го, 5-го, 7-го, 8-го классов и средней школы. В хранилище также доступны типовые программы начального и среднего образования; образцы программ продвинутого курса среднего образования; образцы программ профильных курсов среднего образования и многое другое.

Бесплатно

maconis.zvaigzne.lv

Здесь вы можете оформить доступ к более чем 300 цифровым учебным материалам Zvaigzne ABC: языки, математика, биология, этика, музыка и т.д. Пользователям не требуется специальное программное обеспечение или навыки работы с компьютером.

Платно

Латышский язык

Foto: Ekrānuzņēmums

http://maciunmacies.valoda.lv

На платформе вы найдете множество игр и других интерактивных инструментов для изучения латышского языка. Есть много материалов для детей младшего возраста и тех, для кого латышский — не родной язык.

Бесплатно

https://www.letonika.lv

Работы многих латышских авторов, а также словари и различные тесты по латышской географии, литературе, языку и культуре.

Платно

Физика

https://www.fizmix.lv

Портал объясняет школьникам теорию физики понятно, интересно и с практическими примерами.

Бесплатно

Программирование

https://www.startit.lv

На этом портале школьники и учителя могут изучать основы программирования. Доступны готовые материалы и рабочие листы для 1-9 классов. Есть видеоформат лекций по созданию первого веб-сайта, введение в программирование, в виртуальную реальность, в разработку мобильных приложений Android, в робототехнику, в на 3D моделирование и многое другое. Необходима регистрация, также есть возможность подключиться к пользователю е-класса.

Бесплатно

Российские онлайн-платформы



В России онлайн-сервисы для школьников появились сравнительно недавно, но уже можно назвать несколько очень удачных примеров.

Все предметы

https://foxford.ru

Это онлайн-школа для учеников 1−11 классов, учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к экзаменам, олимпиадам, изучают школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ и других ведущих вузов России. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и профпереподготовки, а для родителей — занятия о воспитании и развитии детей.

Платно

Foto: Ekrānuzņēmums

IQsha.ru

Здесь вы найдете почти 40 тысяч развивающих заданий и игр для детей от 2 до 11 лет: логика и мышление, математика, чтение и грамотность, английский язык, внимание и память, окружающий мир. Ребенок может заниматься без помощи взрослых — все задания озвучены, что упрощает обучение самых маленьких детей, которые еще не умеют читать. Задания эффективно помогают осваивать необходимые навыки для поступления в школу или подтянуть уже имеющиеся навыки младшим школьникам.

Платно

https://www.yaklass.ru/

Это цифровой образовательный ресурс для школ (пользоваться могут школьники, учителя, родители) — своеобразный аналог uzdevumi.lv на русском языке. Здесь вы найдете 1,6 триллионов заданий школьной программы и 1500 видеоуроков. Подготовка по всем предметам, кроме истории Латвии, так как ресурс российский.

Бесплатно

https://itgen.io/

Онлайн-обучение детей и подростков от 5 до 18 лет по всему миру. Темы самые обширные: программирование, дизайн, школьные предметы и языки.

Платно

Литература

Foto: Ekrānuzņēmums

www.briefly.ru

На платформе вы найдете 2000 самых популярных произведений русской и мировой литературы в кратком изложении.

Бесплатно

litra.ru

Сайт с огромным количеством биографий писателей со всего мира, кратких содержаний и полных текстов литературных произведений и сотней критических статей.

Бесплатно

Английский язык

https://skysmart.ru/

Это онлайн-платформа от создателей Skyeng — крупнейшей школы английского языка в Европе. Кроме английского языка, здесь можно изучать химию, русский язык, программирование, математику, физику, обществознание, шахматы. Также проводится подготовка дошкольников к школе.

Платно

https://skyengschool.com/

Здесь можно изучать английский язык детям 4-9 лет, подросткам 10-17 лет, а также взрослым. Множество вариантов в зависимости от уровня знаний и запросов: английский для начинающих, для путешествий, для менеджеров, для компаний (корпоративный), различные разговорные клубы. Подготовка к Ielts и Toefl.

Платно

Развитие дошкольников

Foto: Ekrānuzņēmums

https://solnet.ee/

Это познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и педагогов. На нем можно найти развивающие компьютерные игры, видеоуроки, мультфильмы; игровые уроки для малышей по географии, химии, физике, экономике и другим предметам; коллекци праздничных и развивающих стенгазет; викторины и конкурсы фотографий, рисунков, поделок; сценарии детских праздников и многое другое.

Бесплатно

Рисование и рукоделие

https://skillberry.ru/

Более 5000 онлайн-уроков по рисованию и рукоделию для детей и взрослых. Занимаясь рисованием и рукоделием, ребенок не только развивает мелкую моторику, но и внимание, концентрацию, воображение и другие полезные навыки.

Платно