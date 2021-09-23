Журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира. В него вошли 53 женщины (с учетом тех, кто был номинирован в составе группы). В том числе звезды шоу-бизнеса (как, например, Бритни Спирс, которая победила в зрительском голосовании), политики, активистки, проводящие самую разную повестку — от защиты прав ЛГБТ-людей до борьбы с изменением климата, — а также ученые, художницы и инфлюэнсеры вроде Меган Маркл, которая была номинирована вместе с принцем Гарри.

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О некоторых из участниц списка рассказывает Forbes Woman.