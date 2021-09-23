Журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира. В него вошли 53 женщины (с учетом тех, кто был номинирован в составе группы). В том числе звезды шоу-бизнеса (как, например, Бритни Спирс, которая победила в зрительском голосовании), политики, активистки, проводящие самую разную повестку — от защиты прав ЛГБТ-людей до борьбы с изменением климата, — а также ученые, художницы и инфлюэнсеры вроде Меган Маркл, которая была номинирована вместе с принцем Гарри.
О некоторых из участниц списка рассказывает Forbes Woman.
- 1. Наоми Осака
- 2. Бритни Спирс
- 3. Долли Партон
- 4. Билли Айлиш
- 5. Шонда Раймс
- 6. Кейт Уинслет
- 7. Хлоя Чжао
- 8. Барбара Крюгер
- 9. Камала Харрис
- 10. Каталин Карико
- 11. Скарлетт Йоханссон
- 12. Нгози Оконджо-Ивеала
- 13. Махбуба Серадж
- 14. Мэри Барра
- 15. Мими Аун