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Наоми Осака
От поп-звезд до исследователей Марса. Самые влиятельные женщины мира — кто они?
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира. В него вошли 53 женщины (с учетом тех, кто был номинирован в составе группы). В том числе звезды шоу-бизнеса (как, например, Бритни Спирс, которая победила в зрительском голосовании), политики, активистки, проводящие самую разную повестку — от защиты прав ЛГБТ-людей до борьбы с изменением климата, — а также ученые, художницы и инфлюэнсеры вроде Меган Маркл, которая была номинирована вместе с принцем Гарри.

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О некоторых из участниц списка рассказывает Forbes Woman.


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Наоми Осака

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Tags

Наоми Осака Билли Айлиш Бритни Спирс Кейт Уинслет Скарлетт Йоханссон
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