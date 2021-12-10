От всего сердца. Как купить подарок и сделать доброе дело?

Перед Рождеством и Новым годом все занимаются поисками подарков для родственников, друзей и близких. И хотя прилавки магазинов ломятся от разнообразных товаров, а рождественские базарчики все-таки открываются в "зеленом режиме" для всех желающих, иногда хочется подарить не просто что-то красивое или полезное, но и сделать доброе дело.

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В таком случае стоит обратить внимание на благотворительные магазины или проекты, которые занимаются продажей изделий ручной работы. Доход таких магазинов направлен на поддержку и охрану менее защищенных или малообеспеченных групп населения. Такой подарок - это возможность не только купить что-то красивое и сделанное в любовью, но и поддержать тех, кому это особенно необходимо. Рассказываем, где можно приобрести благотворительные подарки — вязаные изделия, свечи, одежду, декор, открытки, мыло, маски, чехлы для техники, игрушки и многое другое.

Otrā elpa

Foto: facebook.com/Otraaelpa



Otrā elpa — пионер социального предпринимательства в Латвии. Благотворительная платформа работает с 2009 года и помогает людям делать пожертвования и получать помощь простым и удобным способом. В благотворительных магазинах сети Otrā elpa можно приобрести одежду, книги, игрушки, изделия ручной работы, предметы интерьера, посуду и многое другое. С 2019 года, прибыль сети направляется в Фонд детской больницы и в Программу донорства органов Детской клинической университетской больницы, тем самым оказывая значительную поддержку семьям с детьми, которые нуждаются в трансплантации органов за пределами Латвии.

Покупатели превращают пожертвованные товары в реальные деньги. Политика низких цен Otrā elpa помогает выгодно приобретать хорошие вещи. Кроме того, жертвование и перепродажа вещей, которые нам больше не нужны, является заботой об окружающей среде, поскольку товары, которые в противном случае оказались бы на свалке, снова используются и помогают в достижении благотворительных целей.

В магазины Otrā elpa можно также приносить ненужные, но хорошие вещи — одежду, книги, игрушки и многое другое. Их сортируют и часть из них окажется на прилавке магазина, а остальное будет направлено в благотворительные организации.



