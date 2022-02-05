Отцы и дети. Как относятся к раку люди разных поколений: реальная история из жизни

В моей группе взаимопомощи есть молодая женщина, Ксения. Ей сейчас 30, ее матери 55. На ее жизненной истории я хочу показать, насколько поменялось отношение к онкологическим заболеваниям между поколениями.

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История Ксении

У Ксении два высших образования, оба гуманитарные. Причем, одно из них настолько редкое, что ее можно назвать уникальным специалистом, других таких нет в Латвии. Она единственный ребенок в семье. Была замужем, развелась и недавно вышла из новых отношений.

У нее лимфома Ходжкина. Она прошла протокол лечения, все изматывающие химии, все, что положено было для ее стадии и типа рака. К сожалению, буквально через три месяца после окончания лечения, на очередном обследовании, обнаружили рецидив лимфомы. Назначили высокодозную химиотерапию, лечение она проходит в больнице.

Я спросила Ксению, как она полагает, какие факторы оказали влияние на возникновение у нее рака лимфатической системы.

Теории возникновения онкологии

Для понимания моего вопроса, напишу немного теории. В настоящее время ученые затрудняются назвать одну единственную причину возникновения мутации клетки, вследствие которой происходит патология структуры ДНК, а результатом, как правило, становится активация онкогена и обретение клетками вечной жизни. В результате клетки не отмирают, а начинают с огромной скоростью размножаться, образовывая ту самую опухоль.

Если взглянуть на общую картину причин, то выделяется три основных внешних фактора, способствующих развитию злокачественной опухоли:

физические факторы — к ним относят радиацию, ультрафиолет;

химические факторы — к ним относят канцерогенные вещества;

биологические факторы — это некоторые опасные вирусы.

Называют и внутреннюю причину — наследственная предрасположенность, вследствие которой либо снижен иммунитет к онкологическим заболеваниям, либо уменьшена способность восстановления ДНК. Онкопсихологи говорят о сопутствующей психологической причине возникновения рака, чаще всего называя затяжной изматывающий стресс, возникающий не только из-за жизненных трудностей, а еще из-за невысказанных подавленных отрицательных эмоций. Угнетенное психологическое состояние — влиятельный компонент.

Я считаю, опираясь на собственную историю онкологического заболевания, что возникновение рака — это точка сплетения многих из вышеперечисленных факторов.

Активная жизнь, несмотря на болезнь

Foto: Pixabay.com

На заданный мною вопрос, Ксения ответила, что по ее мнению, влияние оказал перенесенный вирус, который относят к канцерогенным, и внутреннее эмоциональное состояние. Вирус не был пролечен своевременно, чувствовала она себя по молодости лет прекрасно, только анализы крови шалили. На анализы молодые женщины не обращают должного внимание, ведь жизнь кипит, а ежедневное физическое самочувствие неплохое. Психологическое же состояние было подавленным. Был развод, бракоразводные процессы почти никто не описывает как расставание по душам, это часто скандалы, слезы, взаимные обвинения и разбирательства. Но и в отношениях с новым претендентом на руку и сердце, было как в статусе социальных сетей — "все сложно".

Присутствовало чувство вины, сопротивление возложенным на нее ожиданиям жениха, ощущение постоянного эмоционального давления. Жених знал, как нужно жить и навязывал свое знание и правила. В промежуток между окончанием лечения и обнаружением рецидива, Ксения стала посещать психолога и рассталась с женихом.

Я попросила ее рассказать свою историю, потому что восхищаюсь ее отношением к рецидиву. Она здраво рассуждает, что ее рецидив — это небольшой процент в статистике излеченных пациентов с ее типом рака. Что поделать, она оказалась в этом небольшом проценте, надо продолжать лечиться. У нее нет "умирального" настроения, наоборот, в периоды, когда ее выпускают из больницы, Ксения продолжает жить активной жизнью — делает дерзкий маникюр, покупает новую яркую одежду, гуляет, вышагивает 11 тысяч шагов в день. Жизнь продолжается и ее можно и нужно проживать активно. Незачем хоронить себя добровольно и раньше времени.

Я спросила, как она относится к своей болезни — она ответила, что ее отношение к раку такое же, как к другим хроническим заболеваниям — можно умереть, если не лечить и запустить состояние. Доктор подробно рассказал ей о протоколе лечения, уверил, что лимфомы имеют высокий процент излечиваемости, и есть много вариантов их лечения, начиная от разных протоколов химиотерапии до пересадки стволовых клеток. Ксения сказала, что даже при самом плохом варианте, если все возможные протоколы будут использованы, и она снова окажется в небольшом проценте неизлечившихся, то с поддерживающей терапией она проживет еще некоторое время.

Она шутит и смеется, и мне передается ее настрой и оптимизм. В Ксении чувствуется такая жизненная энергия, которой часто нет и в здоровых людях. Говорит, что бывает в разном настроении. В больнице боится физической боли при установке катетера, тяжело переносит побочные эффекты терапии, но относится ко всему адекватно и спокойно.

Мне очень бы хотелось, что эта неординарная молодая женщина вылечилась и попала в статистику полностью вылечившихся людей в долгой ремиссии. Стала бы примером современного отношения к онкологическому заболеванию. Да, рак — смертельная болезнь, но благодаря прогрессу в медицинских технологиях, не надо торопиться хоронить себя или своих близких раньше времени.

Мать и дочь. Что между ними?

Foto: Shutterstock

Напомню, Ксения — единственный ребенок. Ее родителям менее 60 лет, они в активном возрасте. Но для матери ее родная заболевшая дочь — демонстрация чего-то постыдного, что нужно скрывать от знакомых и близких. Она просит дочь без парика не подходить к окну, чтобы соседка не увидела ее лысину и не догадалась, что у нее рак. Можно не упоминать, что о болезни никому не рассказывают и отрицают даже возможность узнавания диагноза кем-то вне семьи. Мать не хочет, чтобы знакомые ее жалели и боится преждевременных соболезнований в утрате. Печально, но она верит, что есть прямая связь между болезнью и поведением человека — знаменитое "сама виновата". Худшее, что может услышать заболевший раком человек.

"Сама виновата" — это знакомо и мне. Такой была реакция одной моей уже бывшей приятельницы. Она посоветовала мне покаяться и попросить прощения у всех, кого я обидела словом или делом. Я была ошарашена, узнав такой "инновационный" подход к лечению рака. Следовать ему, нет, не стала. С приятельницей, лишенной эмпатии, полностью прекратила отношения.

Мама Ксении придерживается этого же совета. Она ругает дочь за то, что та не находится в печали и покаянии, а продолжает активно жить. По мнению матери, именно своими смелыми нарядами и дерзким маникюром дочь навлекла на себя рецидив. Надо было скорбеть и пребывать в унынии, и тогда болезнь бы отступила.

Я слушала Ксению, сопереживала и злилась. Невежество и мракобесие. Это неправильно, так больно для обеих. И порождает подобное твердая вера, что рак всегда приводит к смерти. Но это не так.

Скажу в заключение, что эта история о том, как здравый подход современной образованной женщины встретился со всеми существующими предрассудками, оставшимися со времен 70-х годов прошлого столетия. Я твердо верю в то, что нужно много и подробно говорить об онкологических заболеваниях, рассказывать о людях, которые прошли лечение и живут много лет в ремиссии. Это необходимо для повышения коллективного уровня знаний в этой области. Сейчас немного людей верят в то, что Земля — это большая черепаха, которая стоит на четырех китах, всеобщее образование победило этот миф. Когда-нибудь так произойдет и с вопросами излечения рака.

Вчера, 4 февраля, был Международный день борьбы против рака. Повысьте уровень своих знаний об онкологических заболеваниях, прочтите статью о плановых проверках или любую другую по этой теме.

Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в группу взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить" (https://pardzivot.lv).

Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — (https://pardzivot.lv/#contact)