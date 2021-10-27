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5 минут утром: спланировать и рвануть
П — продуктивность. Как всего 18 минут в день помогут достигать целей
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Проходить 10 000 шагов в день и делать зарядку по утрам. Учить слова на иностранном языке — немного, но ежедневно. Уделять близким людям хотя бы по часу в сутки. Все это делает нас более успешными, а значит, счастливыми.

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Но также важно не только делать конкретные шаги, ведущие к успеху, но и размышлять о своих целях, оценивать свой прогресс. В книге "18 минут. Как повысить концентрацию, перестать отвлекаться и сделать действительно важные дела" писатель и бизнес-консультант Питер Брегман (США) рассказывает о ежедневной 18-минутной практике, которая поможет разобраться, куда мы движемся, и на протяжении всего дня придерживаться выбранного курса.

"Признание получает не совершенство, а продуктивность, — считает Брегман. — Будьте нормальным родителем. Нормальным сотрудником. Нормальным писателем. Это позволит двигаться дальше. Потому что в конечном итоге ключ к совершенству — делать не правильно, а часто. Тогда в конце концов вы достигнете желаемого результата".

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1 4
5 минут утром: спланировать и рвануть

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