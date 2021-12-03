Переключиться с летнего мышления на зимнее: о чем стоит подумать, садясь за руль зимой

Неподготовленная к зиме техника, в том числе неподходящие шины, а также плохая видимость, изменчивые погодные условия и недостаточный навык вождения зимой, значительно увеличивают риск несчастных случаев.

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Как их избежать и как подготовиться к зиме водителю и подготовить свой автомобиль рассказывают специалисты Школы безопасного вождения.

Что означает зимнее мышление?

"Зимой движение транспорта становится более агрессивным, так как некоторые водители особенно осторожны, а другие наоборот — безрассудны и торопливы. Изменение образа мышления водителя означает существенное изменение повседневных привычек — больше внимания стоит уделять не только техническому состоянию и оснащению автомобиля, но и меньше спешить, давать больше времени себе и другим", — говорит Янис Ванкс, директор Школы безопасного вождения.

Отношение водителей — основной фактор риска

В зимний транспортный сезон основным фактором риска является легкомыслие водителей. Поэтому чем тщательнее подготовиться, тем легче избежать аварии. "Каждый год встречаются водители, которые совершенно не подготовлены к смене погоды — то дождь, то вдруг снег, а с утра еще и подмораживает. Водители должны уметь быстро адаптироваться к переменам погоды и управлять автомобилем сообразно дорожным условиям. И речь не только о зимних шинах, которые рекомендуется "переобуть" уже в начале ноября. Необходимо понять, что зимой мы ездим и оцениваем ситуацию на дороге по-другому", — подчеркивает Янис Ванкс.

Уважайте себя и других участников дорожного движения



Foto: 'Publicitātes foto/Pixabay

По утрам стоит выезжать пораньше, а вечером — считаться с более длительным временем в пути. Необходимо предусмотреть время на чистку автомобиля от снега или льда, заранее продумать маршрут и необходимое время, ведь движение будет медленным, а состояние дорожного покрытия — изменчивым. Наиболее уязвимые участники дорожного движения должны использовать светоотражатели, а водители должны убедиться, что автомобиль оборудован всем необходимым на случай чрезвычайных ситуаций.

Аккуратное и продуманное вождение

Передвигаясь в темное время суток по неосвещенной дороге, желательно максимально часто включать фары дальнего света, таким образом улучшая видимость. Однако этим нельзя злоупотреблять. Ведь дальний свет, включенный без надобности или в неудачный момент, может помешать другим автоводителям. Чтобы не ослепить встречных, его надо вовремя выключать. Противотуманные фары рекомендуется использовать только в условиях недостаточной видимости. Наиболее опасны в зимний сезон дороги за чертой города. На них могут быть снежные заносы или скрытая гололедица — черный лед. В свою очередь, осенью, выезжая из города, стоит опасаться выбегающих на дорогу диких животных.

Соблюдение дистанции

Зимой нужно держать более значительную дистанцию, заранее включать сигнал поворота и избегать резких и неожиданных для остальных водителей маневров. Важно снижать скорость перед всеми пешеходными переходами, даже перед достаточно освещенными, так как люди часто появляются на них неожиданно, пусть и с отражателем. При движении по неосвещенному участку дороги выбираемая скорость должна быть такой, чтобы она соответствовала световой отдаче фар и позволяла своевременно затормозить.

В баке должно быть больше половины топлива

Из-за колебаний температуры окна машины часто запотевают — то же самое происходит и в баке, если он остается наполовину пустым. Даже небольшое количество конденсата может значительно ухудшить свойства топлива при работе в условиях низкой температуры, а в долговременной перспективе станет причиной повреждения. Чтобы предотвратить коррозию в топливной системе, зимой избежать замерзания воды в топливном баке, что может закончится остановкой двигателя, топлива в баке должно быть больше половины. Кроме того, запуск двигателя в холодную погоду облегчают специальные добавки, улучшающие качество топлива, например добавки, повышающие цетановое число.

Арктическое топливо не боится холода

Foto: 'Publicitātes foto/Pixabay

С наступлением холодов автомобили с дизельным двигателем необходимо заправлять арктическим топливом, чтобы в случае сильных морозов предотвратить риск остановки двигателя. Контрольная температура, при которой в баке должно быть только арктическое дизельное топливо, а не смесь разных видов топлива, составляет -10°C в течение дня. Своевременный переход на зимнее топливо важен, так как только оно поможет избежать образования кристаллов парафина, которые способны вызвать остановку двигателя. Температура замутнения стандартного дизельного топлива, когда оно загустевает, составляет всего несколько градусов ниже 0ºC. А для арктического топлива начиная с -10ºC. Информацию о типе и хладостойкости топлива, продаваемого на автозаправке (АЗС), можно найти на этикетке насоса, а температура замутнения указана в сертификатах соответствия топлива, доступных на АЗС.

Плохая вентиляция и обогрев тоже несут риски

Необходимо проверить состояние воздушного фильтра в системе вентиляции автомобиля, ведь он изнашивается, забивается и время от времени подлежит замене. Эффективная вентиляция вместе с обогревом успешно предотвращает образование влаги в салоне автомобиля, которая может проникнуть внутрь через недостаточно герметичные двери, окна или вместе с одеждой. Обогрев автомобиля станет особо актуальным, когда наступит более суровая зима, стекла заледенеют и их нужно будет быстро разморозить.

Аварийный комплект для непредвиденных ситуаций

Неважно, что случилось — закончилось топливо в баке, спустило колесо или на гололеде занесло в кювет — рекомендуется заранее запастись едой с длительным сроком хранения, например, энергетическими батончиками, водой в пластиковой бутылке, одеялом, сменной одеждой и обувью, комплектом первой помощи с ножом для разрезания ремня безопасности, скребком и щеткой для снега, фонариком и свистком на случай аварии. Помимо полной канистры топлива и запаса антифриза, необходимо укомплектовать автомобиль дополнительным запасом жидкости для омывания лобового стекла, специально для минусовой температуры.