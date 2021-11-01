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Нетти Мария Стивенс, Открытие X- и Y-хромосом
Первооткрывательницы: 6 женщин, чьи научные достижения были несправедливо забыты
Foto: Public domain/Wikipedia

Сегодня женщины совершают научные открытия, публикуют статьи и получают Нобелевские премии, однако еще полвека назад их достижения часто замалчивались или приписывались коллегам-мужчинам.

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В этой подборке Fornes Woman — шесть ученых, которые внесли важный вклад в науку, но признание получили не сразу.


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Нетти Мария Стивенс, Открытие X- и Y-хромосом

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