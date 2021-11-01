Первооткрывательницы: 6 женщин, чьи научные достижения были несправедливо забыты

Сегодня женщины совершают научные открытия, публикуют статьи и получают Нобелевские премии, однако еще полвека назад их достижения часто замалчивались или приписывались коллегам-мужчинам.
В этой подборке Fornes Woman — шесть ученых, которые внесли важный вклад в науку, но признание получили не сразу.
- 1. Нетти Мария Стивенс, Открытие X- и Y-хромосом
- 2. Лиза Мейтнер. Ядерное деление
- 3. Розалинд Франклин. Спиралевидная структура ДНК
- 4. Сесилия Хелена Пейн. Химический состав звезд
- 5. Мэри Эннинг. Палеонтологические находки
- 6. Элис Бол. Метод лечения лепры