Первооткрывательницы: 6 женщин, чьи научные достижения были несправедливо забыты

Сегодня женщины совершают научные открытия, публикуют статьи и получают Нобелевские премии, однако еще полвека назад их достижения часто замалчивались или приписывались коллегам-мужчинам.

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В этой подборке Fornes Woman — шесть ученых, которые внесли важный вклад в науку, но признание получили не сразу.