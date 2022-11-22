Первый язык — язык жестов. Будни сурдопереводчика Эгии Салациете и проблемы семьи глухих

Слышащий и умный ребенок у глухой матери? Многим это может не показаться чем-то особенным, но других это сильно удивляло. В детстве Эгии Салацьете даже врачи не хотели подписывать заключение о том, что она слышит. Эгия рассказывает, что ее первым языком был язык жестов. Теперь она использует его, чтобы помочь людям, которые, как и ее мама, не слышат.

С детства я помню сурдопереводчиков как людей в нижнем углу экрана телевизора, чьи жесты для меня ничего не значили. Однако во время учебы в Рижском техническом университете я познакомилась с сурдопереводчиками с другой стороны. Я встречалась с ними почти каждый день, потому что они приходили на лекции к слабослышащей однокурснице. До сих пор помню, как невольно почти весь курс смотрел на такую ​​необычную сцену. Эгия Салацьете также была среди переводчиков, приходивших на лекции. Она привыкла к такому вниманию, хоть в детстве и была застенчивой. Работа сурдопереводчиком ее изменила, и теперь она готова изменить мир глухих.

Родной язык — язык жестов



Эгия стала сурдопереводчиком не случайно. Она родилась в семье с глухой матерью, поэтому язык жестов она освоила с раннего детства.

Несмотря на то, что у Эгии есть слух, ее детство было довольно тяжелым. Во-первых, врачи не могли смириться с тем, что девочка хорошо слышит, и долгое время не хотели подписывать заключение о ее хорошем слухе. Воспитатели детского сада также отказывались признать, что у глухой матери может родиться здоровый и, что еще более шокирует, умный ребенок. Детство Эгии совпало с постсоветским периодом, когда об инклюзивном обществе никто не говорил и даже не думал.