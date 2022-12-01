Планы, подарки и хорошее настроение: 30 важных, но приятных дел, которые надо сделать до Нового года

До нового года остается 30 дней, а это значит, что пора начинать готовиться к празднику. Если у вас все еще нет новогоднего настроения, Delfi составил список дел, которые нужно успеть сделать до боя курантов. Распределите по одному делу на каждый день — и предновогодняя суета принесет только радость и приятные эмоции.

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