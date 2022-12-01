Планы, подарки и хорошее настроение: 30 важных, но приятных дел, которые надо сделать до Нового года

До нового года остается 30 дней, а это значит, что пора начинать готовиться к празднику. Если у вас все еще нет новогоднего настроения, Delfi составил список дел, которые нужно успеть сделать до боя курантов. Распределите по одному делу на каждый день — и предновогодняя суета принесет только радость и приятные эмоции.
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- Закройте все "хвосты" до 31 декабря: разберитесь с документами, не забудьте отдать долги, оплатить налоги, коммунальные счета и т д.
- Найдите костюмы в прокате и забронируйте, если собираетесь нарядиться в Деда Мороза или Снегурочку для своих детей. Если планируете пригласить домой для детей Деда Мороза, как можно быстрее найдите артиста: в декабре они чрезвычайно востребованы.
- Заранее запишитесь к парикмахеру и мастеру маникюра. С этим особенно сложно становится ближе к праздникам, поэтому советуем позаботиться об этом заранее, чтобы не расстроиться от фразы "до Нового года ваш мастер больше не принимает".
- Создайте себе новогоднее настроение: соберите зимний плей-лист из любимых песен и слушайте его на повторе.
- Найдите хорошего фотографа и запишитесь на личную или семейную фотосессию — новогодние интерьеры всегда очень красивые.
- Сделайте генеральную уборку квартиры или дома.
- Украсьте дом и поставьте елку. Не забудьте купить пару новых елочных игрушек и гирлянд.
- Составьте список книг/фильмов/сериалов, которые хочется прочитать/посмотреть в предновогодние дни.
- Научитесь варить глинтвейн, соберите друзей на душевный вечер и вспомните хорошие моменты уходящего года.
- Сочините письмо Деду Морозу (а вдруг!).
- Напишите лист благодарности уходящему году. Вписывайте в него все, что вас обрадовало в 2022-м.
- Поиграйте на работе в тайного Санту: многие в своих коллективах практикуют такой милый обмен подарками.
- Составьте список близких и друзей, которым нужно подготовить подарки. Придумайте каждому 2-3 варианта подарка, чтобы было проще найти нужное и, если что, выбрать альтернативу. Сделайте пометки, если подарок нужно отправить почтой или с курьером, и вовремя отправьте. Придумайте "универсальные подарки" — на случай, если внезапно зашли гости или вы с кем-то встретились.
- Забронируйте столик в ресторане, если планируете отмечать не дома. Если все же дома — составить список блюд, которые хотите приготовить к Новому году. Туда же добавьте список продуктов для каждого блюда.
- Найдите новый рецепт пипаркукас и испеките печенье для себя и близких.
- Купите вкусные или полезные подарки домашним любимцам — пусть у них тоже будет праздник.
- Заранее набросайте черновики новогодних поздравлений, чтобы в последний момент не говорить и не писать банальности.
- Сделайте доброе дело — просто так. Порадуйте тех, кому нужна ваша помощь. Посетите приюты и помогите волонтерам с четвероногими друзьями, поезжайте в детские дома и привезите малышам новогодние подарки. Если нет времени и возможно куда-то поехать, можно отправить подарки по почте, перевести деньги на благотворительность.
- Придумайте поездку или просто развлечения на новогодние выходные (узнайте про билеты, забронируйте жилье и т. п.).
- Проверьте свое здоровье. За ним нужно следить круглый год, но перед началом новой страницы было бы хорошо пройти как можно более полное обследование.
- Отпустите все обиды. Не обязательно мириться со всеми врагами и обидчиками, можно просто мысленно простить их и сделать выводы по каждой ситуации.
- Выкиньте все ненужное. Начать следует с собственного гардероба. Если вещи в хорошем состоянии, но вы их все равно не носите, можно продать их или отдать нуждающимся. Если вещи уже непригодны, без сожалений складывайте их в мусорный мешок и выкидывайте.
- Покатайтесь на коньках. Часа на свежем воздухе с раскрасневшимися от удовольствия и мороза щеками достаточно, чтобы добавить новогоднего настроя даже самому упорному скептику.
- Уделите внимание родителям. В будничной суматохе многие забывают про них. В лучшем случае вечерний созвон: живы-здоровы — и хорошо. Но, конечно, им бы хотелось чего-то большего. Так что будет просто замечательно, если вы запланируете предновогодний семейный вечер.
- Украсьте дом/квартиру. Новогоднюю атмосферу создают уютные вещи вокруг нас. Развесьте гирлянды по дому, достаньте теплые пледы, купите новогодние подушки и кружки, зажгите ароматические свечи с запахом мандаринов, елки и имбирного печенья.
- Избавьтесь от стресса. Найдите свой индивидуальный способ: возможно, это будет медитация, бег, плавание или иная физическая нагрузка. А может вы начнете читать книжки по психологии или рисовать.
- Сделайте перестановку. Не обязательно перед Новым годом начинать двигать шкафы и кресла. Достаточно поменять местами картины, купить декоративные наволочки на подушки, и надоевший интерьер снова будет радовать глаз.
- Сходите на рождественскую ярмарку — это так по-декабрьски и, кроме того, там можно подарки близким купить.
- Слепите снеговика, сделайте снежного ангела или покатайтесь на санках.
- Придумайте новогоднее желание. Как правило, в момент, когда все кричат "С Новым годом!" и тянутся друг к другу с бокалами, придумать стоящее желание трудно. Так что позаботьтесь об этом заранее.
- Купите стильный ежедневник на 2023 год, в котором запишите мечты и цели на следующий год.
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