Планы, подарки и хорошее настроение: 30 важных, но приятных дел, которые надо сделать до Нового года
Foto: Shutterstock

До нового года остается 30 дней, а это значит, что пора начинать готовиться к празднику. Если у вас все еще нет новогоднего настроения, Delfi составил список дел, которые нужно успеть сделать до боя курантов. Распределите по одному делу на каждый день — и предновогодняя суета принесет только радость и приятные эмоции.

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  1. Закройте все "хвосты" до 31 декабря: разберитесь с документами, не забудьте отдать долги, оплатить налоги, коммунальные счета и т д.
  2. Найдите костюмы в прокате и забронируйте, если собираетесь нарядиться в Деда Мороза или Снегурочку для своих детей. Если планируете пригласить домой для детей Деда Мороза, как можно быстрее найдите артиста: в декабре они чрезвычайно востребованы.
  3. Заранее запишитесь к парикмахеру и мастеру маникюра. С этим особенно сложно становится ближе к праздникам, поэтому советуем позаботиться об этом заранее, чтобы не расстроиться от фразы "до Нового года ваш мастер больше не принимает".

    Планы, подарки и хорошее настроение: 30 важных, но приятных дел, которые надо сделать до Нового года
    Foto: Shutterstock

  4. Создайте себе новогоднее настроение: соберите зимний плей-лист из любимых песен и слушайте его на повторе.
  5. Найдите хорошего фотографа и запишитесь на личную или семейную фотосессию — новогодние интерьеры всегда очень красивые.
  6. Сделайте генеральную уборку квартиры или дома.
  7. Украсьте дом и поставьте елку. Не забудьте купить пару новых елочных игрушек и гирлянд.
  8. Составьте список книг/фильмов/сериалов, которые хочется прочитать/посмотреть в предновогодние дни.
  9. Научитесь варить глинтвейн, соберите друзей на душевный вечер и вспомните хорошие моменты уходящего года.
  10. Сочините письмо Деду Морозу (а вдруг!).

    Планы, подарки и хорошее настроение: 30 важных, но приятных дел, которые надо сделать до Нового года
    Foto: Shutterstock

  11. Напишите лист благодарности уходящему году. Вписывайте в него все, что вас обрадовало в 2022-м.
  12. Поиграйте на работе в тайного Санту: многие в своих коллективах практикуют такой милый обмен подарками.
  13. Составьте список близких и друзей, которым нужно подготовить подарки. Придумайте каждому 2-3 варианта подарка, чтобы было проще найти нужное и, если что, выбрать альтернативу. Сделайте пометки, если подарок нужно отправить почтой или с курьером, и вовремя отправьте. Придумайте "универсальные подарки" — на случай, если внезапно зашли гости или вы с кем-то встретились.
  14. Забронируйте столик в ресторане, если планируете отмечать не дома. Если все же дома — составить список блюд, которые хотите приготовить к Новому году. Туда же добавьте список продуктов для каждого блюда.
  15. Найдите новый рецепт пипаркукас и испеките печенье для себя и близких.

    Планы, подарки и хорошее настроение: 30 важных, но приятных дел, которые надо сделать до Нового года
    Foto: Shutterstock

  16. Купите вкусные или полезные подарки домашним любимцам — пусть у них тоже будет праздник.
  17. Заранее набросайте черновики новогодних поздравлений, чтобы в последний момент не говорить и не писать банальности.
  18. Сделайте доброе дело — просто так. Порадуйте тех, кому нужна ваша помощь. Посетите приюты и помогите волонтерам с четвероногими друзьями, поезжайте в детские дома и привезите малышам новогодние подарки. Если нет времени и возможно куда-то поехать, можно отправить подарки по почте, перевести деньги на благотворительность.
  19. Придумайте поездку или просто развлечения на новогодние выходные (узнайте про билеты, забронируйте жилье и т. п.).
  20. Проверьте свое здоровье. За ним нужно следить круглый год, но перед началом новой страницы было бы хорошо пройти как можно более полное обследование.
  21. Отпустите все обиды. Не обязательно мириться со всеми врагами и обидчиками, можно просто мысленно простить их и сделать выводы по каждой ситуации.
  22. Выкиньте все ненужное. Начать следует с собственного гардероба. Если вещи в хорошем состоянии, но вы их все равно не носите, можно продать их или отдать нуждающимся. Если вещи уже непригодны, без сожалений складывайте их в мусорный мешок и выкидывайте.
  23. Покатайтесь на коньках. Часа на свежем воздухе с раскрасневшимися от удовольствия и мороза щеками достаточно, чтобы добавить новогоднего настроя даже самому упорному скептику.

    Планы, подарки и хорошее настроение: 30 важных, но приятных дел, которые надо сделать до Нового года
    Foto: DELFI Aculiecinieks

  24. Уделите внимание родителям. В будничной суматохе многие забывают про них. В лучшем случае вечерний созвон: живы-здоровы — и хорошо. Но, конечно, им бы хотелось чего-то большего. Так что будет просто замечательно, если вы запланируете предновогодний семейный вечер.
  25. Украсьте дом/квартиру. Новогоднюю атмосферу создают уютные вещи вокруг нас. Развесьте гирлянды по дому, достаньте теплые пледы, купите новогодние подушки и кружки, зажгите ароматические свечи с запахом мандаринов, елки и имбирного печенья.
  26. Избавьтесь от стресса. Найдите свой индивидуальный способ: возможно, это будет медитация, бег, плавание или иная физическая нагрузка. А может вы начнете читать книжки по психологии или рисовать.
  27. Сделайте перестановку. Не обязательно перед Новым годом начинать двигать шкафы и кресла. Достаточно поменять местами картины, купить декоративные наволочки на подушки, и надоевший интерьер снова будет радовать глаз.
  28. Сходите на рождественскую ярмарку — это так по-декабрьски и, кроме того, там можно подарки близким купить.

    Планы, подарки и хорошее настроение: 30 важных, но приятных дел, которые надо сделать до Нового года
    Foto: Publicitātes attēli

  29. Слепите снеговика, сделайте снежного ангела или покатайтесь на санках.
  30. Придумайте новогоднее желание. Как правило, в момент, когда все кричат "С Новым годом!" и тянутся друг к другу с бокалами, придумать стоящее желание трудно. Так что позаботьтесь об этом заранее.
  31. Купите стильный ежедневник на 2023 год, в котором запишите мечты и цели на следующий год.
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