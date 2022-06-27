Победить болезнь: поможем 5-летнему Алексею пройти важное обследование

Алексею 5 лет. Глядя на этого славного ребенка, не скажешь, что у него очень серьезное заболевание. Диагноз — атипичный аутизм.

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У Виктории, мамы Алексея, беременность протекала нормально, но перед родами она тяжело заболела. Роды протекали тяжело, и Алексей родился с водой в голове. Однако через четыре месяца повторное обследование показало, что вода исчезла. Родители успокоились и начали растить здорового малыша. Необычное поведение ребенка стало проявляться после второго года жизни. Он был очень активный, но не мог сконцентрировать внимание. Произносил только отдельные слова

В садике Алексей плохо коммуницировал с детьми, не мог с ними общаться и играть в совместные игры: ему не хватало концентрации внимания. Все это время родители продолжали верить и искать любые возможности для улучшения состояния сына. Они посещали всевозможных специалистов, пробовали самые разные методики обучения. Но, к сожалению, за последнее время состояние мальчика ухудшилось. Он вообще перестал разговаривать и произносит только звуки.

Но в то же время он занимается с тренером гимнастикой и у него есть результаты. Значит с ребенком возможно найти контакт. И родители Алексея хотят понять, что с их сыном, как ему можно помочь. Возможно, ему нужны специальные медикаменты, терапия, особая программа обучения. Но местные врачи помочь мальчику не могут. Все списывают на поставленный диагноз.

Родители Алексея надеются на помощь врачей из Санкт-Петербурга. Необходимо пройти качественное обследование в Институте мозга человека им. Н. Бехтеревой в Санкт-Петербурге и понять, что с ребенком и как ему можно помочь.

У каждого из нас есть возможность не пройти мимо, а поучаствовать в судьбе этого ребенка. Ведь есть шанс, чтобы продвинуться вперед в развитии и повысить качество жизни Алексея и его любящей семьи! Стоимость обследования и лечения в клинике составляет примерно 4200 евро. Для семьи с особенным ребенком, где все свободные средства уходят на поддержание его здоровья, это сумма огромна и неподъемна.

Фонд "Вера. Надежда. Любовь" и родители Алексея обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь собрать деньги на обследование и лечение.

Если у вас есть возможность внести свой вклад в сбор средств, то сделать это можно следующим образом:

• позвонив по номеру 90006684, вы перечислите 1 евро 42 цента;

• позвонив по номеру 90006560, вы пожертвуете 4 евро 27 центов;

• позвонив по номеру 90006776, ваш вклад составит 7 евро и 11 центов;

• на сайте фонда www.deti-help.com с пометкой "Для Алексея Михайлова".