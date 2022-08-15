Победить страшный диагноз. Поможем 9-месячной Эльвире начать ходить и развиваться

Эльвире исполнилось всего 9 месяцев. Она веселая девочка, постоянно улыбается и смеется. Даже подумать невозможно, что у нее очень серьезное нарушение развития головного мозга и труднопроизносимый диагноз — замедленная миелинизация, мост и нижняя часть мозжечка, нижняя гипоплазия червя, подозрение на нарушение сегментации ствола мозга, шприцевая полость в спинном мозге от Th7, включая конус. Если сказать проще — у Эльвиры неправильно развивался головной и спинной мозг. В будущем это может отразиться на развитии ребенка, на координации движений.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Родилась Эльвира раньше времени на неделю. Мама почувствовала неладное, так как ребенок перестал шевелиться в животе. При родах выяснилось, что у Эльвиры была вокруг шеи обмотана пуповина. Поставили диагноз: гипоксия, переходящая в асфиксию. Но малышка дышала, и врачи сказали, что беспокоится не стоит.

Но уже в пять месяцев мама стала замечать, что девочка не может сидеть: когда ее сажали, она заваливалась набок. Консультация у детского нейрохирурга подтвердили опасения о том, что из-за внутриутробной гипоксии мозг развивался с задержкой. На вопрос, "как лечить ребенка и что ждать в дальнейшем?" ответа от врача мама не получила. В Латвии предлагают только реабилитацию для поддержания физической формы.

В Санкт-Петербурге (Россия), в детской хирургической клинике НИИ фтизиопульмонологии практикуют электростимуляцию спинного мозга. Эта процедура помогает таким детям укрепить нейронные связи, укрепить мышцы. После этой процедуры дети начинают более активно двигаться. Начинают самостоятельно стоять и даже ходить.

Врачи из клиники детской хирургии готовы сделать полное обследование Эльвиры и провести курс электростимуляции спинного мозга, подобрать лекарства для укрепления нейронных связей. Стоимость обследования и лечения составляет 6500 евро.

Фонд "Вера. Надежда. Любовь" и родители Эльвиры обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи. Ведь в наших силах помочь этой девочке и ее семье. В наше время попасть на лечение в Россию очень сложно, но это единственный шанс, чтобы помочь ребенку.

Если у вас есть возможность внести свой вклад в сбор средств, то сделать это можно следующим образом:

• позвонив по номеру 90006684, вы перечислите 1 евро 42 цента;

• позвонив по номеру 90006560, вы пожертвуете 4 евро 27 центов;

• позвонив по номеру 90006776, ваш вклад составит 7 евро и 11 центов;

• на сайте фонда www.deti-help.com с пометкой "Для Эльвиры Гулбе".