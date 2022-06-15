Почему женщины боятся рожать и что такое гипнороды? Интервью с акушеркой

По приезду в роддом, женщину помещают в палату. Если схватки слабые, то могут и отправить домой, но если схватки сильные, то женщина остается рожать. Сам процесс разный по времени. Кто-то рожает быстро, кто-то может и весь день, самое главное — женщине не мешать.

Перерывы между схватками сокращаются, открывается шейка матки, отходят воды и начинается сам процесс родов. Когда шейка-матка открыта максимально (до 10 см), начинаются потуги, которые выталкивают малыша. Мама начинает ощущать естественные толчки и начинается активная фаза второго периода, когда происходит само рождение.

Не страшно ли вам самой принимать роды?

Я очень уверенно принимаю роды. Это можно сравнить с постановкой канюли (иглы-катетера). Это очень тонкая манипуляция и можно легко промахнуться. Всегда в голове ставлю себе цель попасть и это работает.

Я верю в женщину иногда больше, чем она сама в себя. Я точно знаю, что она родит и все получится. Однако, если что-то пойдет не так, то за моей спиной есть команда медиков, которые помогут. У меня есть чувство безопасности и уверенность в своих действиях, поэтому я даже не задумываюсь об этом.

Кесарево сечение. Почему происходит и как отражается на жизни женщины?

Кесарево сечение — серьезная операция, которая была придумана для спасения женщины и ребенка в экстренной ситуации. Сейчас процент этих операций растет, поскольку развивается медицина и заранее можно прогнозировать определенные трудности.

Есть плановое кесарево, когда женщина не может родить естественным путем по показаниям. Есть и экстренное кесарево, когда это решение принимается непосредственно в момент родов. Данную операцию проводит целая команда врачей. Под эпидуральной/спинальной анестезией, или под общим наркозом. Сама операция идет час/полтора и после этого малыша отдают маме.

А что такое гипнороды?

На одной из практик я попала на очень необычные роды. Женщина была спокойна, она как будто не рожала. Она не общалась со мной, в потужном периоде решила залезть ванну и спустя несколько мгновений она родила. Я практически не участвовала в этих родах.

После я решила поинтересоваться у нее как ей удалось так спокойно и легко родить. Она рассказала мне, что проходила курс по гипнородам. Я стала больше смотреть, нашла курсы, которые прошла сначала с семьями, а потом выучилась на инструктора. Я вдохновилась всей информацией и методом, поняла, что хочу сама обучать этому.

Я долго ждала обучение и вовсе не зря. Мы делали тесты, сдавали экзамены и после я стала готовить материалы на русском языке для своих курсов.

Тогда было очень сложно собрать людей в группы, поскольку мало кто был знаком с данным методом. Я стала развивать Instagram, о методе стали больше узнавать и ко мне потянулись люди, готовые насладиться процессом родов и основательно к нему подготовиться.

Если говорить о том, в чем же заключается суть, то это помочь женщине активизировать позитивные гормоны для родов и прочувствовать свое тело при родах, быть участницей, а не наблюдателем. Освобождение от страхов, гипноз и ощущение нахождения в "другом" мире — все о гипнородах. Женщине никто не нужен во время родов, она сама успешно справится с процессом. Я обучаю этому и даю понять, что роды — это чудесно.

Партнер на родах. Кто такая доула? Как часто мужчины присутствуют на родах? Насколько важна поддержка для рожающей женщины?

Каждая женщина сама решает насчет поддержки. Кому-то она нужна, а кто-то справляется и без нее. Если я вижу, что женщине комфортнее быть с самой собой, то я тоже не буду ее дергать и часто заходить.

Но не только это зависит от женщины. Партнер должен быть готов к родам, не стоит втягивать в это партнера, если у него нет желания и готовности. Мужчины присутствуют на родах, но они должны знать как именно помочь. На своих курсах я даже делаю шпаргалки, чтобы было четкое понимание действий.

Если говорить про доулу, то это человек, с которым можно также рожать. Этот человек занимается тем, что происходит "выше пупка". Она помогает женщине расслабиться, делает массажи и тд. На данную профессию надо отучиться два года. Найти доулу очень просто, у них есть целое сообщество.

Как ухаживать за малышом первые дни?

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К рождению ребенка надо готовиться. Быть мамой — тонкое искусство, которое должно быть изучено еще до родов. В роддоме, конечно же, все показывают и объясняют.

Обязательно нужно спрашивать все у специалистов, быть с ребенком и не стоит рваться сразу в "обычную" жизнь. Первые месяцы жизни ребенка должны быть с мамой, таким образом ребенок чувствует любовь, защиту и заботу. Самое главное — любить своего малыша, но и давать себе отдых тоже. Очень многие пытаются успеть все и забывают о себе. Это неправильно, ведь маме тоже нужен сон и спокойная жизнь. Заранее нужно продумать организацию быта, что бы женщина не была замучена готовкой, уборкой, работой.

Ошибки беременных. Что лучше не стоит делать при беременности?

Самое главная ошибка — не готовиться к родам. Не надо слушать подруг с их "плохим" опытом, не надо читать форумы мамочек. Не надо думать, что в роддоме все должны, нельзя перекладывать ответственность за свои роды на других людей.

Лайфхаки. Как перенести роды спокойно и без дополнительного стресса?

Заранее нужно изучать тему родов и можно приблизиться ближе к чудесному опыту. Женщине в принципе полезно было бы знать, что такое роды, ведь организм перестраивается и уже живет немного иной жизнью.