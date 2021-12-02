Подарить чудо: рождественская акция по сбору подарков в пансионаты

Осталось меньше месяца до самого светлого праздника зимы — Рождества. В условиях пандемии и недавнего локдауна нам с вами трудно прочувствовать дух праздника.

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Но есть те, кому сделать это еще труднее, например — людям, живущим в центрах социальной опеки, пансионатах; в этом году им особенно нужен праздник. Ведь летом была надежда, что вот-вот, уже совсем скоро можно будет снова собираться, отмечать праздники, принимать гостей…

Молодежная организация "Апельсин" снова проводит уже традиционную рождественскую акцию по сбору подарков в пансионаты — нам хочется продолжать дарить маленькое чудо людям, которые в праздник остались одни. За предыдущие акции, вчетвером, мы собрали около 250 пакетов с подарками для жителей пансионатов Краславы, Илуксте, Вышек и Субате, учитывались особые потребности и пожелания каждого.

В этом году мы продолжим собирать подарки, учитывая и соблюдая все ограничения, связанные с ограничением распространения Covid-19. Это вторая по счету акция по сбору подарков в пандемию, поэтому проводить ее мы будем, основываясь на успешном опыте прошлой. К сожалению, как и в прошлом году, лично вручить каждому человеку подарок мы не сможем — чтобы не подвергать никого лишнему риску.

Можем сказать, что эта акция вернула нам веру в добро и человечество — даже во время пандемии нам удалось ощутить живое участие и активную поддержку нашей акции от совершенно незнакомых людей. Детские сады и школы рисовали рождественские открытки, работники службы неотложной медицинской помощи устроили сбор подарков прямо у себя на "базе", рукодельницы вязали носочки и варежки… Ведь любая "безделушка" для нас может оказаться тем самым необходимым знаком внимания и поддержки для жителей пансионатов.

Даже в такое непростое для всех время люди не забыли, каково это — объединяться ради помощи другим. Поэтому мы обращаемся к вам, дорогие горожане: помогите нам подарить жителям пансионатов маленькое рождественское чудо!

Ниже — список вещей, необходимых жителям пансионатов на Рождество (список будет дополнен после того, как мы узнаем особые пожелания каждого):

• рождественские гирлянды;

• ароматические свечи;

• елочные украшения;

• рождественские сувениры;

• разнообразные сладости (шоколад, печенье, леденцы, специальные сладости для диабетиков);

• календарь на 2022 год;

• теплые носки и варежки;

• пледы;

• поделки ручной работы;

• предметы гигиены (шампуни, мыло, гели для душа, кремы для лица и рук, кремы для ног);

• красивые кружки (с ложечкой), кружки-непроливайки (для лежачих больных), термокружки, небольшие термосы;

• кофе (молотый или растворимый), чай;

• радио (небольшое);

• комплексные витамины для пенсионеров (например, витамин С, витамин D, рыбий жир).

В прошлые года к "Апельсину" обращались соотечественники из других стран, которые тоже хотят помочь и внести свой вклад в доброе дело. Поэтому теперь можно сделать и материальное пожертвование на банковский счет организации:

Jauniešu Organizācija Apelsīns: LV34HABA0551044028966 (в цели платежа указать "Ziedojums").

Сбор подарков будет проходить в магазине Rimi на Эспланаде (ул. Циетокшня, 70) по следующему графику:

03.12.2021 — с 16:00 до 19:00

04.12.2021 — с 11:00 до 14:00

10.12.2021 — с 16:00 до 19:00

11.12.2021 — с 11:00 до 14:00

17.12.2021 — с 16:00 до 19:00

18.12.2021 — с 11:00 до 14:00

Только вместе мы можем подарить жителям пансионатов душевную радость, сделать их жизнь ярче, а Рождество — более праздничным.

Всех желающих принять участие в нашей акции просьба звонить по телефону 26077712, или писать на нашей странице в Фейсбуке.