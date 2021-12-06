Подарите радость Рождества: как помочь детям с особыми потребностями

Благотворительный фонд "Вера, Надежда, Любовь" совместно с общественным фондом "Реабилитационный центр "Святая София"" проводят ежегодную благотворительную акцию "Подари ребенку Рождество!".

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Цель акции — поздравить особенных детей, их братьев и сестер с Рождеством и Новым годом. Ждем вас с подарками (только новые и с бирками) в офисе фонда "Вера, Надежда, Любовь" по адресу: Рига, ул. Тербатас 83Б, по рабочим дням с 10:00 до 18:00, до 14 января.

Те, кто не могут купить и принести подарки детям, могут пожертвовать денежные средства при помощи телефонных звонков или перечислив средства на счета фондов с пометкой "На подарки". Все телефонные звонки с 1 декабря по 14 января будут засчитываться как средства на покупку подарков для особенных детей и их братьев и сестер.

Позвонив по номеру 90006684, вы пожертвуете 1 евро 42 цента.

Позвонив по номеру 90006560, вы пожертвуете 4 евро 27 центов.

Позвонив по номеру 90006776, вы пожертвуете 7 евро 11 центов.

Реквизиты благотворительного фонда:

Labdarības fonds "Ticība, Cerība, Mīlestiba"

Engures iela 5-133, Jūrmala, Latvija, LV-2016

Reģ. Nr. 50008173931

LUMINOR BANK AS

Konts: LV75RIKO0000083088858

SWIFT: RIKOLV2X

AS CITADELE BANKA

Konts: LV76PARX0017233430002

SWIFT: PARXLV22

Реквизиты общественного фонда:

"Rehabilitācijas centrs "Svētā Sofija""

Reģ. Nr. LV40008218337

Tērbatas iela 83B, Rīga, LV-1001

Luminor Bank AS

Konts: LV23RIKO0000084106742

SWIFT kods: RIKOLV2X