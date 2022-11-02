Полезно знать: родителям доступны различные материалы по вопросам безопасности детей

Чтобы в повседневной жизни детей было меньше переживаний, и они как можно реже посещали больничные травмпункты, Министерство здравоохранения, Детская больница и Центр профилактики и контроля заболеваний — организаторы информационной кампании "От беспечности к безопасности" — подготовили для родителей и других взрослых ряд полезных материалов и мероприятий о здоровье детей и безопасных привычках.

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Вот уже полгода проходит информационная кампания "От беспечности к безопасности", ее цель — просвещение и информирование детей разного возраста, их родителей и других взрослых о безопасности, наиболее распространенных в каждой возрастной группе видах травм, обстоятельствах получения травм и профилактических мерах, которые помогут снизить детский травматизм в Латвии. "В исследовании, проведенном во время кампании, 44% респондентов отметили, что им необходимо больше информации о том, как предотвратить детские травмы. Материалы кампании, которые создавались в сотрудничестве со специалистами, объясняют, как предотвратить несчастные случаи до того, как они произойдут. Проводимые мероприятия призваны повысить уровень знаний взрослых, таким образом, уменьшив травматизм в Латвии", — сообщают организаторы кампании. На данный момент в ходе кампании было создано несколько полезных материалов и мероприятий.

Мобильная мастерская "Безопасный дом для ребенка"

В течение полугода мобильная мастерская "Безопасный дом для ребенка" совершила 27 поездок, посетив 18 городов по всей Латвии. В мастерской на практических примерах показано, как выглядит безопасный для ребенка дом, и как обустроить жилье, если в семье есть ребенок в возрасте до трех лет. Родители с детьми ищут потенциально опасные ситуации и потом обсуждают их с ведущим мастерской. Таким образом, семья получает применимые на практике знания и навыки, кроме того, посетители мастерской могут задать вопросы и по другим аспектам безопасности и здоровья детей.

Реагируя на предложения посетителей мастерской, в ней также появились защитные защелки для шкафчиков и ящиков, а также другие устройства, которые повышают безопасность. Всего посетители заполнили почти 500 анкет по оценке эффективности мастерской. Мобильная мастерская продолжает свою работу и до августа 2023 года каждый месяц будет путешествовать в разные уголки Латвии.

Инструкция для родителей с чек-листами для самопроверки

В дополнение к мастерской также была разработана инструкция для молодых родителей, в которой собрана подробная информация о предотвращении травм и оказании помощи, рекомендации по обустройству безопасного для ребенка дома, полезные ссылки и номера телефонов, по которым можно обратиться за помощью. Ценное дополнение — в конце инструкции есть чек-листы для самопроверки "Проверим дом!", с помощью которых можно шаг за шагом оценить безопасность своего дома. В списке есть все помещения в доме, можно оценить их безопасность, выявить потенциально опасные места, а также получить советы по созданию безопасной среды для ребенка.

Серия видеороликов

О нюансах обустройства дома и безопасности детей вы также можете узнать, посмотрев видеоролики "Безопасный для детей дом" и "Проверим дом!". Оба видео придут на помощь взрослым и дополнят материалы мобильной мастерской и инструкции.

Спортивные игры

Чтобы рассказать о травматизме познавательно и интересно, в июне и июле 2022 года были проведены спортивные игры для детей, посвященные Международному дню защиты детей. В общей сложности было проведено 12 мероприятий в разных городах Латвии, собрав почти 2000 участников. Дети могли принять участие в 14 различных соревнованиях, каждое из которых демонстрировало возможность получения определенного вида травм. Ведущие игр рассказывали о причинах, рисках и профилактических мерах для предотвращения травм. Спортивные игры также пройдут летом 2023 года.

Информационный буклет

В рамках кампании также был разработан информационный буклет с кратким обобщением возможных способов снижения травматизма и оказания первой помощи. Он был отправлен в латвийские больницы, педиатрические практики, социальные службы, сиротские суды, центры кризисной и внесемейной помощи.

Кампания "От беспечности к безопасности" продлится до августа 2023 года, а все информационные материалы акции доступны на сайте Министерства здравоохранения www.esparveselibu.lv, на сайте Детской больницы www.bkus.lv и www.veselapasaule.lv. Мероприятия кампании также освещаются в социальных сетях:

https://www.facebook.com/VeselibasMinistrija

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