"Поменьше яда, коллеги!" Как вести себя с токсичными сотрудниками

Независимо от вида работы, нам приходится взаимодействовать со множеством совершенно разных людей. Иногда мы не совпадаем в ценностях и во взглядах, что создает проблемы не только в общении, но и в результатах работы. Неблагоприятная среда побуждает к поиску новой работы. Как свести к минимуму влияние токсичного коллеги, пишет sovets.net
Чем опасна негативная атмосфера?
Люди проводят на работе больше времени, чем со своей семьей. Некомфортная атмосфера может серьезно сказаться на психическом и эмоциональном здоровье. Человек начинает испытывать бессонницу, беспокойство, его самооценка понизиться. Необходимо изменить отношения с токсичными коллегами. Сделать это можно несколькими способами.
Создайте физическую дистанцию
Если вы вместе работаете в офисе, переделайте в нем планировку. Поставьте свой стол подальше от человека, который вас раздражает. Можно пересесть так, чтобы сидеть к токсичному коллеге спиной. Организуйте пространство, позволяющее установить физические границы.
Избегайте неприятных ситуаций
Если люди заражают вас цинизмом, критикой, сплетнями или всегда хотят быть правыми, попытайтесь защитить и изолировать себя. Откажитесь от участия в разговоре, попробуйте сменить тему, не потакайте и не сочувствуйте им.
Установите свои границы общения
Если коллега не понимает, что некоторые темы вызывают у вас дискомфорт, скажите ему об этом: в конце концов, это ваши личные границы, которые он должен уважать. Будьте откровенны, отстранитесь от нежелательной ситуации.
Позаботьтесь о себе
Установите четкие границы рабочего времени, даже если вы работаете дома. Развивайте навыки преодоления сложностей. Чем более спокойным и защищенным вы себя чувствуете, тем лучше сможете справиться с негативом на работе.
Сохраняйте верность собственным ценностям
Определитесь, чего вы хотите, каковы ваши цели. Попробуйте создать безопасное пространство, где будете ощущать счастье, независимо от внешних условий.
Попросите совета у коллеги
Обратитесь к человеку, которому вы доверяете. Обсудите с ним возникшие проблемы. Он может взглянуть на ситуацию со стороны и дать полезные советы.
Подумайте о новой работе
Оцените положение на предприятии, возможно есть вакансия в соседнем отделе. Не исключено, что вас могут перевести в другое место. Или же вообще займитесь поиском совершенно новой работы.
Обратитесь к руководству
Это, конечно, крайняя мера, которая требует соблюдения субординации. Начните со своего непосредственного начальника. Защищайте себя, говорите о проблеме, а не о конкретном человеке. Если были факты агрессии или сексуального домогательства, предоставьте их документальное подтверждение.