Помоги себе сам: 10 способов справиться с тревожностью без визита к психологу

На фоне войны в Украине, угрожающей спокойствию и безопасности каждого из нас, справляться с отрицательными эмоциями стало по-настоящему тяжело. Не у всех есть возможность отправиться к психологу, близкие же не всегда могут или хотят избавлять нас от тревоги. Любой человек должен уметь позаботиться о себе сам.

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Минимизируйте информационный поток

Учитесь откладывать телефон, не залезать в новости, социальные сети. Пробуйте переключать внимание и занимать себя с помощью других действий. Самое важное — нормализуйте свой сон. Рекомендуется спать не менее 7-8 часов в сутки, а ложиться не позже 23:00.

Пейте воду

В течение дня пейте воду маленькими глотками. Обращайте внимание на вкус воды, ее текстуру. Учитесь находиться здесь и сейчас даже в самых банальных действиях. Переключайте внимание на телесность, свои ощущения.

Делайте дыхательные практики

Хорошо помогает при тревоге техника квадратного дыхания. Она состоит из четырех тактов — вдох, задержка дыхания, выдох, задержка дыхания. Все такты должны быть равными по времени, в пропорциях 1:1:1:1. Начните со счета до четырех, а когда освоитесь, можете увеличивать время для каждого такта. Если такая методика дается тяжело, просто спокойно и глубоко дышите, чередуя вдох и выдох. Фокусируйтесь на дыхании.

Слушайте классическую музыку

В дороге или во время рутинной работы поможет классическая музыка. Она благоприятно влияет на мозговую деятельность и психику благодаря определенному ритму.

Принимайте теплую ванну или душ

Вода способствует снятию телесных зажимов. Полезно использовать морскую соль или соль эпсома. В первой половине дня можно принимать контрастный душ для бодрости, а вечером перед сном — теплый.

Берите паузы

Чтобы чувствовать себя хорошо, делайте перерыв не только на обед, но и в течение рабочего дня. Вставайте, ходите по офису или квартире и разминайтесь.

Давайте отдых глазам

Хорошо выполнить упражнение для расслабления глаз — в течение пяти минут смотрите в окно, 20–30 секунд — на дальний предмет и потом на ближний, чередуйте объекты.

Отдыхайте от работы

Обязательно устраивайте себе "разгрузочные" дни, чтобы хотя бы один день вы были свободны от бытовых и рабочих дел. Если у вас нет хобби, можно просто гулять, смотреть фильмы, читать книги. Важно давать отдых как телу, так и психике. Достичь этого поможет только смена деятельности и смещение фокуса внимания. Если возможности отдохнуть целый день нет, организуйте полчаса или час для смены деятельности. Если вы занимались чем-то активным, переключитесь на пассивную деятельность. Если у вас спокойный ритм работы или занятий, проявите активность.

Питайтесь полноценно

Следите за своим рационом, при плохом самочувствии пройдите обследование и проконсультируйтесь с лечащим врачом. Старайтесь восполнять нехватку витаминов, если она есть. Это распространенная причина нехватки сил и плохого самочувствия.

Решите рабочие проблемы

Если тревожность провоцируют сложности на работе и трудности в общении с руководством, постарайтесь найти человека, который сможет объективно оценить ситуацию и дать необходимые рекомендации. Например, указать на те нюансы, которые нужно исправить. Возможно, проблема в вас, а не в руководителе. Конструктивная критика может помочь понять, что нужно пересмотреть и улучшить в своем отношении к работе.